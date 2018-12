Türchen Nr. 29 verbirgt eine ganz besondere Überraschung von Pirelli: Der Pirelli P Zero Soft Windkanal-Displayreifen mit Felge.

Heute gibt es einen Pirelli P Zero Soft Windkanal-Displayreifen mit Felge zu gewinnen. Der wie sein echtes Vorbild in der Formel 1 mit gelben Seitenstreifen markierte Reifen wird mit einem Plexiglas-Ständer in einem schwarzen Koffer geliefert. Reifen, Ständer und Koffer sind mit dem Logo des italienischen Premiumherstellers markiert.

Der im ungefähren Maßstab eins zu zwei gehaltene Windkanalreifen hat einen Durchmesser von 33,5 Zentimetern und eine Breite von 22 Zentimetern – er ist auf eine 6,5-Zoll-Felge aufgezogen. Der schnell montierbare Ständer ist 20,2 Zentimeter breit und 16,2 Zentimeter hoch.

Das Original zu diesem in Italien hergestellten Showreifen wird von Pirelli und den Teams für Windkanal-Tests genutzt. Im freien Handel ist dieses Sammlerstück kaum zu bekommen, es hat einen Wert von ca. 650 Euro. www.pirelli.de

