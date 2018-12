Das letzte Türchen mit der Nummer 31 bietet zum Schluss noch ein ganz besonderes Highlight: einen Gasgrill in Perfektion mit smartem Accessoire von Weber.

Grill an, Welt aus – lehnen Sie sich entspannt zurück und genießen eine leckere Mahlzeit mit Ihren Liebsten. Der Genesis II LX E-240 GBS von Weber vereint gekonnt Leistung und Luxus und ist damit ein wahres Platzwunder. Und hier muss bei der Zubereitung kulinarischer Grill-Meisterwerke kein Kompromiss gemacht werden – neben Platz auf dem Grillrost zur Zubereitung des Hauptgerichts können Sie gleichzeitig Beilagen direkt auf dem integrierten Seitenkocher vorbereiten.

Mit den einzigartigen Hochleistungsbrennern sorgt der Genesis II LX für eine optimale Hitzeverteilung, sodass jedes Gargut köstlich schmeckt. Das geschmackliche i-Tüpfelchen bescheren die Flavorizer Bars. Die Aromaschienen fangen Bratensaft und Fett auf und lassen sie für das beliebte Raucharoma verdampfen. Überaus praktisch im Winter ist das elektronische Zündsystem: Ein Knopfdruck – und der Grill ist startklar. Darüber hinaus punktet der Genesis II LX mit tollen technischen Features, so z.B. Lichtgriffe und Bedienknöpfe mit beleuchteter Fassung. Als smartes Extra liegt dem Set das iGrill 3 bei, das die Temperatur per Bluetooth auf das Smartphone überträgt. So kann während des Grillens ganz entspannt mit Freunden und Familie im Esszimmer zusammengesessen werden. Dank des cleveren Fettauffangsystems ist der Genesis II einfach zu reinigen und erstrahlt schnell wieder im hochwertigen Edelstahl-Look.

Weitere Informationen unter: weber.com.

