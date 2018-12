Heute im Adventskalender geht es mit dem LEGO Technic Set Geländegängiger Kranwagen und seinem Ausleger in atemberaubende Höhen. Mit mehr als 4.050 Teilen ist der Kranwagen das längste und höchste LEGO Technic Modell aller Zeiten.

Der Ausleger des Sets Geländegängiger Kranwagen kann einen Meter ausgefahren werden und bietet authentische und herausfordernde Bauerlebnisse unter dem Weihnachtsbaum. Aktivieren LEGO Fans den Power Functions Motor, so startet ein breites Spektrum an motorisierten und coolen Funktionen, die durch ihre leichte Bedienung punkten: Technikbegeisterte Baumeister lassen die Stützfüße hinunter, drehen den Aufbau um 360 Grad, betätigen die Hubwinde oder fahren den Ausleger in die Höhe.

Allradlenkung, Allradantrieb sowie der detailreiche V8-Motor werden manuell bedient. Zu diesem starken Modell gehören auch zwei aufklappbare Staufächer mit Werkzeugen, Ketten und einem Feuerlöscher sowie vier Unterlegplatten für die ausfahrbaren Stützfüße und vier LEGO Technic Baumodule, die sich anheben und zusammenbauen lassen. Geübte Baukünstler ab elf Jahren bauen die mehr als 4.050 Teile in einen Mobilen Freifallhammer mit cooler Lackierung um. Mit diesem Set sind leuchtende Augen bei der Bescherung garantiert.

Altersempfehlung: ab 11 Jahren

https://www.lego.com/de-de/themes/technic/rough-terrain-crane

Das LEGO Technic Set Geländegängiger Kranwagen von LEGO gesponsert hat einen Gesamtwert von 190,00 Euro.

