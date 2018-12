Heute im Adventskalender hinter dem Türchen Nr. 9: James Bonds Aston Martin DB5 aus der LEGO Creator Expert Reihe. Das Modell mit 1.290 Teilen vereint die schlichte Eleganz des Aston Martin mit der Freude am LEGO Modellbau.

James Bonds Aston Martin DB5 aus dem Kultfilm Goldfinger (1964) ist das neueste Modell aus der LEGO Creator Expert Reihe, das mit einer Vielzahl von authentischen Gadgets und technischen Überraschungen aus der Werkstatt von Q überzeugt. Dieses Modell wurde speziell entworfen, um ein anspruchsvolles und lohnendes Bauerlebnis voller Nostalgie zu bieten – ein Must-have für alle Fans des Aston Martin DB5, der Bond-Filme und der LEGO Bausets.

Das Resultat ist eine wunderschöne Hommage an James Bond™. Das authentische Modell des weltberühmten Sportwagens Aston Martin DB5, Baujahr 1964, wurde im Maßstab 1:8 entworfen und verfügt über viele der einzigartigen Funktionen, die im Film Goldfinger gezeigt wurden, z. B. einen Schleudersitz, rotierende Nummernschilder, Radar, ein Türfach mit Telefon, einen kugelsicheren Schutzschild, Maschinengewehre in den Frontkotflügeln sowie Reifenaufschlitzer an den Rädern.

Wie das Original ist auch das Modell in der Lackfarbe „Silver Birch“ gehalten und verfügt über die schön geschwungenen Kurven und klaren Linien des Aston Martin DB5. Hinzu kommen abgeschrägte Scheinwerfer sowie Front- und Heckstoßstangen mit silberfarbener Trommellackierung. Die silberfarbenen Speichenräder sind mit den berühmten Aston Martin-Flügeln verziert, ebenso wie die Motorhaube und das Heck. Unter der Haube befindet sich der detaillierte Sechszylindermotor. Bei geöffneter Tür sind der Verfolgungscomputer sowie das Telefon in einem Geheimfach in der Tür zu sehen. Mit seinen authentischen James Bond™ Gadgets lässt dieses LEGO Creator Expert Modell die Herzen aller Fans höherschlagen.

Das Modell ist 10 cm hoch, 34 cm lang und 12 cm breit – zeitlos elegant und eine perfekte Abbildung des weltberühmten britischen Sportwagens von Agent 007.

Das Modell Aston Martin DB5 aus der LEGO Creator Expert Reihe von LEGO gesponsert hat einen Gesamtwert von 150,00 Euro

