Adventskalender 2019 10. Dezember: BMW i Rucksack + Care Products

Ganz im Sinne der BMW i Philosophie steht die BMW i Collection, die zahlreiche intelligente Produkte für alle Lebensbereiche umfasst, für die Verbindung von Nachhaltigkeit, Premiumqualität, Innovation und außergewöhnlichem Design.

Zu gewinnen gibt es den BMW i Rucksack in minimalistischer Optik mit gepolstertem Laptopfach. Neben seiner puristischen Form und schlichtem Schwarz zeichnet er sich vor allem auch durch die Verwendung von einem besonderen Material aus. Einheitlich zur BMW i Philosophie wird darauf geachtet, ressourcenschonend und nachhaltig zu produzieren. So wird für den BMW i Rucksack das außergewöhnliche Material Appleskin verwendet, ein veganes Lederimitat aus Apfelfasern. Das Material ist zudem sehr widerstandsfähig und flexibel, was den BMW i Rucksack zum idealen Begleiter für den Alltag macht.

Der BMW i Rucksack hat einen Wert von 269 Euro!

Original BMW Care Products

BMW Natural Air

Freude am Fahren mit allen Sinnen erleben – dies ermöglicht das exklusiv für BMW entwickelte Innenraumduftkonzept BMW Natural Air. Das Starter-Kit besteht aus einem Dufthalter, der für die Befestigung in den Lüftungsgittern im Fahrzeuginnenraum aller BMW Modelle vorgesehen ist, und einem austauschbaren Duft-Stick der Duftrichtung „Sparkling Raindrops“. Preis: 17,95 Euro!

Drei Duftsticks aus der limitierten Sonderedition „Everlasting Oud“ (neu seit September 2019) kreieren mit dem Wohlgeruch des Edelholzes Oud eine einzigartige Atmosphäre. Preis: 8,50 Euro!

Pflegetasche Wintereditio

Mit einem Scheibenenteiser (500ml), Scheibenklar mit Frostschutz (1000ml), Innenreiniger (250ml) und einem Eiskratzer beinhaltet dieses Pflegeset alles, was für eine erstklassige Automobilreinigung und -pflege während der kalten Jahreszeit benötigt wird. Alle Teile des Sets sind vereint in einer robusten Tasche mit vielseitiger Verwendbarkeit (z.B. als Laptop-Tasche). Preis: 45 Euro!

PureCare Pflegeset

Die spezielle Pflegelinie PureCare inspired by BMW i bietet eine Vielzahl umweltgerechter und nachhaltiger Produkte für die perfekte Pflege von Exterieur und Interieur. Das PureCare Set besteht aus dem Leder- und Polsterreiniger mit Bio-Orangenölextrakt sowie dem Glasreiniger mit Bio-Grapefruitextrakt in einer praktischen Tasche. Um wertvolle Ressourcen zu schonen, wird die Tasche aus Stoff- und Lederresten der BMW i Sitzproduktion hergestellt. Besonders praktisch – die Tasche kann auch als exklusiver Kulturbeutel genutzt werden. Preis: 25,50 Euro!

Alle Produkte der BMW Lifestyle Kollektionen sind online unter www.shop.bmw.de sowie bei ausgewählten BMW Händlern erhältlich.

Gesamtwert der von BMW in diesem Törchen zur Verfügung gestellten Gewinne beläuft sich auf 365,98 Euro!

Interesse geweckt? Dann machen Sie beim Gewinnspiel mit

Füllen Sie einfach das folgende Formular mit Ihren Daten aus und schon sind Sie im Lostopf. Der glückliche Gewinner wird dann von uns benachrichtigt.

Die Antwort zur Gewinnspielfrage gibt es im folgenden Artikel auf auto-motor-sport.de!