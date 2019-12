Anzeige Adventskalender 2019 13. Dezember: Porsche-Motor-Nachbauset + Buch

Der Franzis Verlag bringt nach dem Ford Mustang V8 einen weiteren Bausatz eines legendären Motors in den Advdentskalender der Motor Presse Stuttgart. Das in die Rennsportgeschichte eingegangene Rennaggregat Typ 547, das auch unter dem Namen ‚Fuhrmann-Motor‘ große Bekanntheit in der Rennsportszene erlangte, zählt zu den bekanntesten Wahrzeichen deutscher Auto-Ingenieurskunst. Mit seinem transparenten, originalgetreu nachgebauten Funktionsmodell im Maßstab 1:3, das sogar über eine eigene Porsche-Teilenummer verfügt, macht Franzis das Motormeisterwerk in Form eines Bausatzes begreifbar.

Den aus 300 Einzelteilen bestehenden Bausatz konstruierte der englische Entwickler John Anson anhand von Originalzeichnungen aus dem Porsche-Archiv und konnte ihn so detailgetreu realisieren. Die Einzelteile aus stabilem Kunststoff können bei der Montage ganz einfach zusammengesteckt und verschraubt werden, ganz ohne Kleben.

Die Komponenten sind zu großen Teilen beweglich: Kurbelwelle, Kolben, Ventile sowie das Herzstück des Motors – die Königswellen – können durch das transparente Gehäuse in realgetreuem Zusammenspiel betrachtet werden. Einen besonderen Spezialeffekt liefert die Darstellung der Zündfunken in den Zylindern, die durch LEDs simuliert werden.

Der Bausatz des Porsche 4-Zylinder-Carrera-Rennmotors, der sich auch ideal als Geschenk für Porsche- und Rennsportfans eignet, ist ab sofort zum Preis von 229 Euro direkt beim Franzis Verlag, im Museumsshop des Porsche Museums und bei Amazon erhältlich.

Als besonderes Bonbon gibt es neben dem Nachbauset noch das Buch Motor-Klassiker Rennwagen von Autor Michael Behrndt zum Preis von 49,90 Euro zu gewinnen.

Das von Franzis gesponserte 13. Kalendertörchen hat einen Gesamtwert von 836,70 Euro!

Interesse geweckt? Dann machen Sie beim Gewinnspiel mit

Füllen Sie einfach das folgende Formular mit Ihren Daten aus und schon sind Sie im Lostopf. Der glückliche Gewinner wird dann von uns benachrichtigt.

Die Antwort zur Gewinnspielfrage gibt es im folgenden Artikel auf auto-motor-und-sport.de!