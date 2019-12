Anzeige Adventskalender 2019 14. Dezember: VW Bus Flower Power & Logik-Lok Lili

Hippie-Feeling für die Kleinsten mit dem VW Bus T1 Flower Power

Der VW Bus T1 Flower Power von Rollplay sorgt für kunterbuntes Hippie-Feeling und jede Menge Fahrspaß an den Feiertagen. Mit enthalten sind bunte wiederablösbare Sticker, mit denen der Nachwuchs seinen Bus nach Lust und Laune gestalten kann. Der kultige VW-Bus überzeugt zudem mit seinen authentischen Licht- und Soundeffekten, dem einfachen Ein- und Ausstieg und einem bequemen Sitz.

Das 6V-Hippie-Mobil schafft es auf eine Geschwindigkeit von bis zu 4 km/h, ist für Kinder von drei bis sechs Jahren geeignet und bis maximal 35 kg belastbar. Nehmen die Kinder den Fuß vom Gas, halten sie automatisch an. Preis: 229,99 Euro!

Logik-Lok Lili von SmartGames

Hier werden Spaß und Lernen in einem Spielzeug vereint: Die kunterbunte Logik-Lok Lili enthält zwei Waggons sowie neun Spielsteine in unterschiedlichen geometrischen Formen. Mithilfe des Aufgabenheftes stellen sich kleine Tüftler 48 Herausforderungen in unterschiedlichen SchwierigkFlieitsgraden. Sind die Zugteile richtig miteinander verbunden, ist das Ziel erreicht. Danach knobelt der Nachwuchs fröhlich weiter oder fährt die Lok im freien Spiel durchs Kinderzimmer!

Bereits die Jüngsten trainieren so spielerisch ihr logisches Denken und schulen ganz nebenbei kognitive Fähigkeiten wie visuelle Wahrnehmung, Problemlösen und Konzentration. Preis: 27,99 Euro!

Das von Rollplay und SmartGames gesponserte 14. Kalendertörchen hat einen Gesamtwert von 257,98 Euro!

