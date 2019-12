Anzeige Adventskalender 2019 17. Dezember: 2 Paperlegend-Papiermodelle + Gutschein

Florian Weber aus Berlin hat die vielleicht sauberste Auto-Werkstatt der Welt. Okay, gemessen am vorrangig verwendeten Werkstoff mag es nicht komplett verwunderlich sein – denn die Autos, die hier zusammengebaut werden, sind aus Papier. Der studierte Transportation Designer hat nach vierjähriger Tätigkeit bei Porsche in Stuttgart mit „Paperlegend“ nun sein eigenes Kickstarter-Projekt ins Leben gerufen. Fünf automobile Klassiker zum selbst Zusammenbauen bietet Weber an.

Passend zu Weihnachten spendiert Paperlegend den Geländewagen „Verteidiger“ und den fett bespoilerten Sportwagen „Whale Tail“. Die Namen sagen Ihnen alle nichts? Das sollen Auto-Ikonen sein? Nunja, mangels einer offiziellen Lizenz der Hersteller, können die echten Namen nicht benutzt werden – allerdings dürfte jedem Auto-Fan schnell klar sein, um welche Modelle es sich hier handelt. Und ja, das sind wirklich Ikonen. Preis je Modell: 100 Euro!

Zusätzlich verlost Paperlegend einen Gutschein im Wert von 150 Euro für ein Papiermodell Ihrer Wahl!

Der Gesamtwert des Paperlegend-Tores beläuft sich auf 350 Euro!

