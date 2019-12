Adventskalender 2019 18. Dezember: Ein wahres Kinder-Paradies

Star Wars Millennium Falcon

Kinder und Erwachsene begleiten Finn, Chewbacca, Lando Calrissian, Boolio, C-3PO, R2-D2 und D-O auf ihrer Reise durch die Galaxis an Bord des legendären Millennium Falcon. Der corellianische Frachter besitzt eine Reihe von Details, zum Beispiel lassen sich die Dachelemente öffnen und bringen ein detailliertes Inneres zum Vorschein, es gibt drehbare obere und untere Geschütztürme und eine absenkbare Rampe sowie ein aufklappbares Cockpit mit Platz für zwei Minifiguren. Preis: 159,99 Euro!

Technic Rennyacht

Mit dieser megastarken LEGO® Technic Rennyacht begibst du dich in die aufregende Welt der Segelregatten. Das Modell verfügt über eine sportliche Lackierung in Gelb und Blau mit Regatta-Aufklebern, bunt bedruckte Segel mit Leinen und Winschen sowie einen detailreichen Rumpf. Dreh das Steuerrad oder bewege die Pinne, um das Ruder zu betätigen, und benutze die Winschen, um die Segel zu verstellen. Das robuste 2-in-1-Modell aus diesem Set für geübte Baumeister kann in einen äußerst detailreichen Katamaran umgebaut werden. Preis: 29,99 Euro!

Emmets und Bennys Bau- und Reparaturwerkstatt!

Mit dem The Lego Movie2 Set „Emmets und Bennys Bau- und Reparaturwerkstatt!“ (70821) kann dein Kind ein intergalaktisches Abenteuer erleben! Dieses LEGO 4+ Bauset wurde insbesondere für Kindergarten- und Grundschulkinder entwickelt. Es umfasst das Raumschiff von LEGO Benny mit einem Cockpit für eine Minifigur, ausklappbaren Boostern und einem herausnehmbaren Buggy, Emmets Flucht-Buggy sowie ein spezielles Starter Bauelement, mit dem selbst Bauanfänger Gebäude, Fahrzeuge und vieles mehr bauen können. Die enthaltene leicht verständliche Bau- und Spielanleitung wird dem Kind zudem helfen, die Bauschritte zu verstehen, sowie seine Fantasie anregen und sein Selbstbewusstsein steigern, sodass ihm mühelos der ideale Einstieg in die Welt des Bauens mit LEGO Steinen gelingt. Dieses einfach zu bauende LEGO Astronaut-Set bietet 2 Minifiguren, eine baubare Tankstelle und einen Werkzeugwagen mit vielen verschiedenen Werkzeugen für unzählige Spielmöglichkeiten. Preis: 19,99 Euro!

Tiere der Welt

Bringen Sie Ihrem Kleinkind mit dem Lego Duplo Spielset „Tiere der Welt“ (10907) eine Welt mit verschiedenen Tieren an unterschiedlichen Orten näher. Nehmen Sie an einer Safari durch die afrikanische Savanne teil und fotografieren Sie Löwen und Giraffen, entdecken Sie beim Kanufahren entlang eines Waldflusses niedliche Waldbewohner, bauen Sie eine Sandburg an einem tropischen Strand oder beobachten Sie Wale am Südpol... Das Lernspielzeug für Kleinkinder bietet durch eine große Auswahl an Tieren, Gebäuden, Fahrzeugen, Spielfiguren und Zubehörelementen endlose Möglichkeiten, Ihr Kind zu inspirieren und zu begeistern. Preis: 99,99 Euro!

Bau dir deinen Jonny

Mit diesem tollen John Deere Traktor kann sich jetzt jeder seinen Johnny selbst zusammenbauen – das wird garantiert nicht langweilig! Der Traktor besteht aus einem robusten Gehäuse, Rädern und Schrauben aus Kunststoff und lädt zum spannenden Zusammenbauen und fantasievollen Spielen ein. Der Trecker eignet sich ideal zum Spielen für Kinder ab 18 Monaten. Preis: 26,99 Euro!

Lamaze 3-in-1-Entdeckungsbus

Der freundlich genannte Entdeckungsbus „Freddie’s Activity Bus“ macht seinem Namen alle Ehre. Der lebhaft bunte Bus ist verziert mit den verschiedensten Mustern, die es zu mustern gilt. Die drinsitzenden Mitfahrer freuen sich auf ihren neuen Spielpartner. Die vielen Details des Busses lassen keine Langeweile aufkommen. Knacken, Knöpfe, Gürtel, Schleifen, ein zu klappbarer Guckguck-Spiegel und ein Reißverschluss bieten nicht nur viel Entdeckungsmaterial, sie fördern auch die Feinmotorik und den Pinzetten-Griff ihres Kindes. Preis: 19,99 Euro!

Der Gesamtwert des 18. Kalendertores beträgt 356,94 Euro!

