Adventskalender 2019 2. Dezember: Reifensatz von Hankook

Reifen von Hankook rollen sicher durch den Winter. Die speziell für winterliche Straßenverhältnisse in Mittel- und Westeuropa entwickelten Ultra-High-Performance Profile Winter i*cept evo 2 und Winter i*cept evo 2 SUV sorgen für ein sportlich-komfortables Fahrverhalten auf nassen und trockenen Straßen sowie für gute Traktions- und Bremsleistungen auch auf verschneiten Untergründen. Hankooks Erfolgsmodell für gemäßigte Breiten, der Winter i*cept RS 2, wurde in der Ausgabe 21/2018 der auto motor und sport als „sehr verlässlich, präzise und traktionsstark“ bewertet. Als Partner vieler Premium-Automarken wie Audi, BMW, Mercedes-Benz, MINI, Porsche und VW steht Hankook für höchste Qualität und Spitzenleistung. Der internationale Reifenhersteller und Sponsor des BVB bietet mit seinem breiten Sortiment für jedes Auto und jeden Anlass den perfekten Reifen. Diese werden vorwiegend in Hankooks hochmoderner europäischer Produktionsstätte in Ungarn hergestellt.

Der von Hankook gesponserte Gutschein für einen Satz Sommer-/Winter-/ oder Ganzjahresreifen für Ihren PKW oder SUV hat einen Gesamtwert von 600 Euro!

