Adventskalender 2019 7. Dezember: Autoradio + Car-Powerbank + ChargeAir

Zurück in die Zukunft: Blaupunkt Youngtimer Car-Radio „Bremen SQR 46 DAB“ mit vielen neuen Features

Die Marke Blaupunkt sorgt bereits seit mehreren Generationen für Unterhaltung und Information im Auto. Über die Jahre haben sich einige Modelle zu wahren Kultobjekten entwickelt. So auch das legendäre Blaupunkt „Bremen SQR 46“ aus dem Jahr 1986. Nun präsentiert Blaupunkt die Neuinterpretation des beliebten 1-DIN-Autoradios und vereint die USPs des 80er Jahre Modells mit neuen Technologien sowie Funktionen. Das Resultat ist das Blaupunkt „Bremen SQR 46 DAB“. Die maximale Power von 200 Watt (4 x 50 Watt) garantiert in Kombination mit X-Bass, einem separaten Subwoofer-Ausgang und einem 4-Kanal Vorverstärker-Ausgang ein mitreißendes Sounderlebnis. Zusätzlich steht ein semiparametrischer 3-Band-Equalizer zur Verfügung. Preis: 449 Euro.

RealPower „PB-Starter 2“ – Kompakter Beifahrer mit hohem Spannungsfaktor

In der kalten und dunklen Jahreszeit zeigt sich die RealPower „PB-Starter 2“ als Universal-Talent. Die 160 x 86 x 40 mm kleine Box fungiert nicht nur als leistungsstarke Powerbank für mobile USB-Geräte, sie gibt mit ihren 12.000 mAh sogar der Autobatterie Starthilfe. Insbesondere, wenn die Temperaturen sinken, haben Autobatterien nicht selten Probleme. Die kraftvolle Powerbank von RealPower setzt ihre Energie dazu ein, der Batterie im Auto die nötige Extra-Power zu liefern. Ihre Dienste leistet sie bei PKWs mit Benzin- oder Diesel-Motoren, ein entsprechendes Auto-Start-Kabel wird dazu mitgeliefert. Ebenso sind ein Ladekabel, ein KFZ Ladeadapter und eine Tasche im Lieferumfang enthalten. So kann sie bequem und sicher im Auto transportiert werden. Besonders praktisch: die RealPower „PB-Starter 2“ verfügt außerdem über eine integrierte LED-Taschenlampe. Doch nicht nur dem Auto leistet die Powerbank treue Dienste, wenn die Ladung knapp wird. Über den USB-Ausgang versorgt sie auch Smartphones und Co. mit neuer Energie. Preis: 70 Euro.

Terratec ChargeAIR All Car: KFZ Smartphone-Halterung mit kabelloser Ladefunktion für Smartphones, Apple AirPods und Apple Watches

Der „TERRATEC ChargeAIR All Car“ sorgt als KFZ-Halterung während der Fahrt dafür, dass das Smartphone, die Apple AirPods und die Apple Watch sicher verstaut sind – gleichzeitig speist er alle drei kabellos mit neuer Energie. Chaos in der Mittelkonsole oder ein leerer Smartphone-Akku während der Navigation gehören mit der Induktionshalterung für die Lüftungsgitter der Vergangenheit an. Smartphones lädt die praktische Halterung kabellos mit max. 10 Watt. Dank einer Ladedistanz von bis zu 6 mm können die Geräte dabei in der Schutzhülle verbleiben. Der Ladebereich für die AirPods® gibt maximal 1 Watt aus, während der Apple Watch 2 Watt max. zugeführt werden. So stellt der ChargeAIR All Car sicher, dass jedes Gerät optimal und schnellstmöglich geladen wird. Dank des mitgelieferten 100 cm langen USB-Kabels, das die Verbindung zwischen dem Schnellladeadapter für den Zigarettenanzünder und dem Charger herstellt, kann der Nutzer die Halterung ganz flexibel dort an den Lüftungsgittern platzieren, wo er sie haben möchte. Preis: 77 Euro.

Der Gesamtwert des von Blaupunkt, Real Power und Terratec zur Verfügung gestellten Gewinne beläuft sich 596 Euro!

Interesse geweckt? Dann machen Sie beim Gewinnspiel mit

Füllen Sie einfach das folgende Formular mit Ihren Daten aus und schon sind Sie im Lostopf. Der glückliche Gewinner wird dann von uns benachrichtigt.

Die Antwort zur Gewinnspielfrage gibt es im folgenden Artikel auf auto-motor-und-sport.de!