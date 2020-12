Adventskalender 2020 11. Dezember: 2x Carrerabahn und 2x Lego-Truck

Im neuen Set Carrera DIGITAL 132 "GT Race Battle" geben zwei starke Kontrahenten richtig Gas! Das aufstrebende Team von HTP Motorsport zeigt sich gefährlich in seiner Mamba. Der gelbe Mercedes-AMG GT3 "MANN-FILTER Team HTP, No.47" weiß, was Tempo heißt und zieht alle Blicke auf sich. Im Duell gegen Mercedes muss sich nun der mächtige BMW M6 GT3 "Molitor Racing, No.14" behaupten. Wer der Schnellere ist, müssen die beiden Boliden auf der 7,3 Meter langen Highspeed -Strecke unter Beweis stellen. Lange Geraden laden zum Fahren unter Vollgas ein. Doch haben es die Kurven in sich und wer zu spät bremst fliegt gnadenlos von der Piste. Die Streckenführung enthält zudem eine Doppelweiche, so dass spektakuläre Überholmanöver bei diesem Set unausweichlich sind. Der Preis für dieses Set beträgt 279,95 Euro!

Fahrspaß für die Größeren

Mit dem Lego Technic "Knickgelenkter Volvo-Dumper (6x6)" bauen erfahrene Baumeister den Kipplaster realistisch nach. Das Fahrzeug wird mit der Lego Technic Control+ App gesteuert und steht dem echten Vorbild im Fahrverhalten in nichts nach. Die App bietet neben inspirierenden Inhalten auch Herausforderungen und Belohnungen, die das Steuer-Geschick der Kinder fördern. 2.193 Teile bieten ausgiebigen und herausfordernden Bauspaß. Aufgebaut ist die Spielzeug-Version des Volvo-Dumpers 20 cm hoch, 60 cm lang und 20 cm breit. Der Preis für dieses Fahrzeug beträgt 243,69 Euro!

Wir verlosen gleich zwei super Weihnachtspakete mit je einem Set Carrera DIGITAL 132 "GT Race Battle" und einem Lego Technic "Knickgelenkter Volvo Dumper (6x6)" im Paketpreis von 523,64 Euro!

Der Gesamtwert des von Carrera und Lego gesponserten Türchens beläuft sich somit auf 1.047,28 Euro!

Interesse geweckt?

