Adventskalender 2020 16. Dezember: Trolley und Multifunktionsuhr von Ferrari

Heute im Adventskalender gibt es hinter Tür Nr. 16 von Ferrari einen Trolley-Hartschalenkoffer in Kabinengröße und eine Multifunktionsuhr Pista aus Stahl mit zweifarbigem Armband für insgesamt 500 Euro!

Die ganze Energie eines Autorennens, konzentriert in einer Uhr, deren Design eine starke sportive Prägung zeigt. Pista ist die neue Multifunktionsuhr für die aktivsten Tifosi des Hauses aus Maranello. Die neue Uhrenlinie Pista zeichnet sich durch ihren vom Rennsport geprägten Stil aus, der mit klaren Formen interpretiert wird. Dieses Multifunktionsmodell ist komplett aus rostfreiem Stahl gefertigt, mit kontrastierender Lünette in Schwarz.

Das schwarze Zifferblatt in strukturierter Optik, die auf die Materialien verweist, die für die Rennwagen verwendet werden, wird von dem ikonischen Ferrari-Wappen auf 3 Uhr dominiert. Das Mesh-Armband in Stahl im einem exklusiven zweifarbigen Muster rundet den dynamischen Charakter dieser Uhr ab, die nur darauf wartet, am Handgelenk der Tifosi die Blicke auf sich zu ziehen. Preis: 200 Euro!

Trolley-Hartschalenkoffer in Kabinengröße

Leicht und äußerst funktional: Der Trolley-Hartschalenkoffer in Kabinengröße begleitet den Scuderia Ferrari-Liebhaber stylish auf jedem Kurztrip. Der Cabin Trolley mit sportlicher Seele ist aus Polycarbonat hergestellt und kann problemlos in die Flugzeugkabine mitgenommen werden. Seine Besonderheit sind innovative Details: Außenreißverschluss mit patentiertem Sicherheitssystem, Soft-Touch-Griff mit Spezialknopf, solide und leichtlaufende Rollen. Der Innenbereich ist mit praktischen Spanngurten und Reißverschlusstaschen ausgestattet. Das Ferrari-Abzeichen und die Innenschnalle mit 12 rot emaillierten Punkten, die an die Bremslichter der Einsitzer erinnern, signieren diesen Koffer. Preis: 300 Euro!

Die vom offiziellen Ferrari-Händler Riller & Schnauck GmbH zur Verfügung gestellten Gewinne haben einen Gesamtwert von 500 Euro!

