Adventskalender 2020 18. Dezember: Cross Century II Set und Schultertasche von Ferrari

Die Hypergrid Schultertasche ist aus einem raffinierten Mix aus Mikrofaser, Leder und innovativem Funktionsstoff gearbeitet. Das Material, das diese Reisetasche prägt, ist einzigartig: Das Nylon wird mit einem Gitter aus Gummi verbunden, um einen hochresistenten Stoff mit perforierter Struktur zu erzeugen. Ein Hingucker ist die Blende in der Mitte, die aus einem speziellen Mikrofaser-Material mit Asphalt-Finish besteht und durch das Ferrari-Wappen mit roter Kontur dominiert wird. Alle Details, Griffe und Kanteneinfassungen sind aus Leder. Sehr praktisch ist die Möglichkeit, den Schulterriemen am seitlichen Knopfloch zu befestigen, das ebenfalls in Rot gehalten ist. Der Boden der Tasche ist mit fünf Standfüßen aus Metall ausgestattet, die zwölf roten Punkte am Schieber des Zweiwege-Reißverschlusses sind von den Bremsen der Rennautos inspiriert. Preis: 390 Euro!

Cross Century II Set mit Rollerball Pen und Notizbuch

Das Cross Century II Geschenkset besteht aus einem Rollerball Pen und einem Notizbuch. Es ist das ideale Geschenk für alle, denen die Leidenschaft für die Scuderia Ferrari im Blut liegt. Dieses Set vereint den Geist und die Entschlossenheit der Scuderia Ferrari mit zeitlosem Design. Der Century II Rollerball Pen, mit seinem aerodynamischen Profil, gesellt sich zu einem eleganten Notizbuch mit rotem Kunstledereinband. Das Emblem in seinen klassischen Farben leuchtet auf dem Deckel des Notizbuchs und dem Clip des Pens. Die Form des Clips ist vom Cockpit eines Rennwagens inspiriert. Preis: 120 Euro!

Die vom offiziellen Ferrari-Händler LUEG sportivo GmbH zur Verfügung gestellten Gewinne haben einen Gesamtwert von 510 Euro!

