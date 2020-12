Adventskalender 2020 21. Dezember: BMW M COLLECTION Paket für 1.027 €

Im Design der BMW M COLLECTION findet sich die starke Verbindung aus Hochleistungstechnologien und erfahrener Handwerkskunst wieder, die auch ausschlaggebend für das Design der BMW M Fahrzeug Modelle ist. Highlights der neuen BMW M COLLECTION gibt es heute in einem exklusiven Paket zu gewinnen. Die Produkte besitzen eine starke Farbgebung, moderne und hochwertige Materialien, innovative Textil-Features und BMW M Branding. Das Rot orientiert sich an der Fahrzeugfarbe Torontorot und unterstreicht die sportlichen Designs der BMW M COLLECTION, in Kombination mit klassischem Schwarz entsteht ein dynamischer und hochwertiger Look.

Den Anfang macht das wasserabweisende BMW M Boardcase in Schwarz für 233,96 Euro. Der Hartschalenkoffer, inspiriert vom Fahrzeugdach der BMW M Serie, lenkt sich dank der 360°-Doppelrollen im BMW M Felgendesign angenehm. Neben Sicherheitsschloss und organisiertem Innenraum sind Staubbeutel und Wäschesack inklusive. In diesem Paket befinden sich ebenfalls die gesteppte Sommerdaunenjacke mit Multistrukturstrick-Kragen und BMW M Badge in Gurtbandoptik für 185,22 Euro. Zwei Accessoires runden den Gewinn ab: die isolierte BMW M Trinkflasche (34,12 Euro) und der schwarze BMW M Chronograph für 574,15 Euro. Die Trinkflasche mit roter Silikon-Manschette hält Flüssigkeiten warm oder kalt. Der Quarz-Chronograph mit Chronoaugen in Carbon-Optik und BMW M Designelementen steckt voller Liebe zum Detail und läuft mit dem Schweizer Uhrwerk Ronda 5040 D.

Das von BMW M Collection gesponserte Türchen hat einen Gesamtwert von 1.027,45 Euro!

