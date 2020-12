Adventskalender 2020 22. Dezember: Trolley und Reisetasche von Ferrari

Die Reisetasche aus der Linie Institutional der Scuderia Ferrari Collection setzt auf ein modernes und rationales Design. Optisch dominiert wird die Reisetasche, die sich auch für Freizeitaktivitäten in der Stadt eignet, von dem kontrastierenden schwarzen Band auf der Vorderfront. Weitere Details sind die attraktive diagonal gesetzte Tasche mit Reißverschluss und ein verdecktes Fach. Das Accessoire aus ultraleichtem Funktionsstoff ist mit zahlreichen praktischen Details ausgestattet, wie dem Rückenfach und dem Seitenteil aus elastischem Netz, in dem man Trinkflasche, Zeitschriften und alle weiteren Gegenstände verstauen kann, die man unterwegs stets zur Hand haben möchte. Edles Highlight auf der Tasche mit komfortablen Griffen und verstellbarem Schulterriemen aus Webband ist das Ferrari-Wappen aus Gummi in distinktivem 3D-Effekt mit unsichtbaren Nähten. Die Tasche ist verfügbar in Schwarz und in Rosso Corsa, einer der ikonischen Farben der Ferrari-Autos. Preis: 145 Euro!

Mittelgroßer Trolley-Hartschalenkoffer

Leicht, strapazierfähig und handlich: Dieser Trolley-Hartschalenkoffer ist ausgearbeitet bis ins Detail, um Ihnen auf jeder Reise exzellente Leistungen zu bieten. Hergestellt aus Polycarbonat, ist dieser mittelgroße Hartschalenkoffer ein echtes Technologie-Konzentrat und verfügt über ein exklusives Trolley-System mit Soft-Touch-Griff und Spezialknopf. Der Innenbereich mit Spanngurten ist für das Verstauen der Kleidung ideal. Ein Geheimfach ermöglicht die Aufbewahrung kleiner Gegenstände. Die leichtlaufenden Rollen, entwickelt von Scuderia Ferrari, gewährleisten in jeder Situation das Gleichgewicht des Koffers. Der Reißverschluss ist mit einem patentierten, einbruchssicheren System ausgestattet. Das Ferrari-Abzeichen vollendet das Design. Preis: 360 Euro!

Die vom offiziellen Ferrari-Händler MERTEL Italo Cars Nürnberg GmbH zur Verfügung gestellten Gewinne haben einen Gesamtwert von 505 Euro!

Interesse geweckt? Dann machen Sie beim Gewinnspiel mit

Füllen Sie einfach das folgende Formular mit Ihren Daten aus und schon sind Sie im Lostopf. Bitte checken Sie anschließend Ihren E-Mail-Posteingang und bestätigen Ihre Teilnahme per Klick auf den Bestätigungslink. Der glückliche Gewinner wird dann von uns benachrichtigt.

Die Antwort zur Gewinnspielfrage gibt es im folgenden Artikel auf auto-motor-und-sport.de!