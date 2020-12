Adventskalender 2020 24. Dezember: Modellauto von Ferrari

Einer der begehrtesten Auto-Klassiker aller Zeiten lebt in diesem exklusiven, von Hand gefertigten Modellauto Ferrari 250 GTO im Maßstab 1:18 wieder auf. Mit der besonderen Ausstattung des im vorderen Bereich eingebauten Motors debütierte der 250 GTO im Januar 1962. Im selben Jahr errang dieser Wagen, der auf der Rennstrecke und der Straße zu Hause war und mit ikonischen Karosserie 19 in Rot mit Streifen in Weiß und Blau ausgestattet wurde, den Sieg in der Kategorie Gran Turismo in Le Mans. Am Steuer saßen die Champions Pierre Noblet und Jean Guichet.

Dieses legendäre Auto wird in einer faszinierend detailgetreuen Reproduktion im Maßstab 1:18 angeboten. Das in den Amalgam-Werkstätten in Handarbeit gefertigte Modellauto wurde auf der Basis der historischen Konstruktionszeichnungen und -daten und unter Verwendung der Originalmaterialien des Wagens realisiert. Der Ferrari 250 GTO 1962 Le Mans, der mit einem eleganten Sockel aus schwarzem Acryl und transparentem Schutzgehäuse präsentiert und von einer Broschüre mit Informationen und Bildern begleitet wird, ist ein Sammlerstück, das alle Liebhaber und Kenner der Rennsportwelt begeistern wird.

Der vom offiziellen Ferrari-Händler Penske Sportwagen Hamburg GmbH zur Verfügung gestellte Gewinn hat einen Gesamtwert von 760 Euro!

Interesse geweckt? Dann machen Sie beim Gewinnspiel mit

Füllen Sie einfach das folgende Formular mit Ihren Daten aus und schon sind Sie im Lostopf. Bitte checken Sie anschließend Ihren E-Mail-Posteingang und bestätigen Ihre Teilnahme per Klick auf den Bestätigungslink. Der glückliche Gewinner wird dann von uns benachrichtigt.

Die Antwort zur Gewinnspielfrage gibt es im folgenden Artikel auf auto-motor-und-sport.de!