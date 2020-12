Adventskalender 2020 27. Dezember: 3 x Off-Road-Rollator

Der neue Carbon Overland (erhältlich ab dem 1. März 2021) ist ein Geländewagen für Wege, die kein anderes Off-Road-Fahrzeug erreicht. Was sofort auffällt: Das Design des Carbon Overland ist eine Hommage an das kultigste Fahrzeug der Geschichte: den Land Rover Defender (Modelljahr 2021). Zusätzlich ähneln sich die beiden Geländewagen in ihren Eigenschaften und der Outdoor-Rollator kann es auch in Punkto Geländegängigkeit mit der Allradlegende aufnehmen. Die stoßdämpfende Luftbereifung macht selbst holprige Wege begehbar. So entsteht höchster Fahrkomfort – egal auf welchem Untergrund.

Neben seiner Off-Road-Performance bleibt der Carbon Overland nicht nur unter den Outdoor-Rollatoren ein Leichtgewicht, sondern kann dank seines gleichnamigen Carbon-Verbundrahmens von nur 6,7 kg sogar herkömmliche Rollatoren übertreffen. Damit bleibt der Rollator agil und legt auch lange Strecken mit seinem "Fahrer" leichtgängig zurück. Defender-Fans finden beliebte Merkmale wie die Aluminiumfelgen und das Defender typische Green metallic des Land Rover Traditionsmodells im Carbon Overland wieder. Und dann ist das Modell von byACRE noch extrem sparsam im Kraftstoffverbrauch. Ob Farbauswahl, Felgen oder Fahrspaß: In allen drei Punkten steht das kleinere Gefährt dem größeren Vorbild in nichts nach. Egal, welches Abenteuer hinter der nächsten Kurve wartet.

Weitere Informationen rund um den Carbon Overland von byACRE finden Sie hier.

Das von byACRE gesponserte Türchen hat einen Gesamtwert von 1.947 Euro!

Interesse geweckt? Dann machen Sie beim Gewinnspiel mit

Füllen Sie einfach das folgende Formular mit Ihren Daten aus und schon sind Sie im Lostopf. Bitte checken Sie anschließend Ihren E-Mail-Posteingang und bestätigen Ihre Teilnahme per Klick auf den Bestätigungslink. Der glückliche Gewinner wird dann von uns benachrichtigt.

Die Antwort zur Gewinnspielfrage gibt es im folgenden Artikel auf auto-motor-und-sport.de!