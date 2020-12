Adventskalender 2020 29. Dezember: Chronograph von Michel Herbelin

Getreu den Ursprüngen der Marke, die aus der Leidenschaft der Familie Herbelin für das Segeln und den Wassersport hervorgingen und die zur Entstehung der Kollektion Newport führten, ist auch das Markenimage von Michel Herbelin fest in der Welt des Segelns verankert. zentrale Bandanstöße, die ausdrucksstarke Lünette, ein Steuerradmotiv auf der Krone, schlanke Indizes in Form eines stilisierten Bootsrumpfes machen die Newport auf den ersten Blick wiedererkennbar!

Der ausdrucksstarke Chronograph besticht mit einem anthrazitgrauen PVD-beschichteten Edelstahlgehäuse in Kombination mit einem widerstandsfähigen Kautschukband aus hochwertigem FKM-Kautschuk in Schwarz, das auch optisch Blicke auf sich zieht. Ausgestattet mit einem Schweizer Quarzwerk begeistert der Chronograph mit Charisma und markanter Sportlichkeit. Er bietet alles, was Mann von einem hochwertigen Zeitmesser mit Chronographen-Funktionen: Stunden-, Minuten,- und Sekundenanzeige sowie Datum und Doppelfaltschließe erwartet. Wasserdicht bis 10 bar.

Das von Michel Herbelin gesponserte Türchen hat einen Gesamtwert von 859 Euro!

