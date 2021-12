Adventskalender 2021 007. Dezember: Aston Martin fahren

Daniel Craig kehrt in seinem 5. und letzten Auftritt als James Bond in dem weltweiten Kassenphänomen zurück: KEINE ZEIT ZU STERBEN ab 16. Dezember auf DVD, Blu-ray und 4K Ultra HD erhältlich!

James Bond hat seine Lizenz zum Töten im Auftrag des britischen Geheimdienstes abgegeben und genießt seinen Ruhestand in Jamaika. Die friedliche Zeit nimmt ein unerwartetes Ende, als sein alter CIA-Kollege Felix Leiter auftaucht und ihn um Hilfe bittet. Ein bedeutender Wissenschaftler ist entführt worden und muss so schnell wie möglich gefunden werden. Was als simple Rettungsmission beginnt, erreicht bald einen bedrohlichen Wendepunkt, denn Bond kommt einem geheimnisvollen Gegenspieler auf die Spur, der im Besitz einer brandgefährlichen neuen Technologie ist.

Das wohl berühmteste Bond-Auto und legendäre Aston Martin gilt zu Recht als ikonografisches Element der Filmreihe. Und so verlost Aston Martin zum Filmstart die Nutzung eines Aston Martin (DBX oder Vantage Roadster) für insgesamt 500 Kilometer an zwei Tagen!* On Top gibt es die 2-Disc Blu-ray Collector's Edition.

*Preisträger innerhalb der D-A-CH Region, Termin wird direkt mit Aston Martin vereinbart.

Der Gesamtwert des von Aston Martin zur Verfügung gestellten Gewinns beläuft sich auf rund 1.000 Euro!

