Adventskalender 2021 1. Dezember: Zwei Uhren für einen Gewinner!

Zwei Tech-Highlights, die insbesondere Rennsportbegeisterte faszinieren. Die Uhren wurden gemeinsam mit der Scuderia AlphaTauri und Honda Racing entworfen. Funktionstalente mit stylischen Designcodes aus dem Motorsport. Sportlich, ausdrucksstark und funktional. Und das Beste: Bei uns gewinnt ein Gewinner gleich beide Uhren!

Neben ihrem ansprechenden Design bieten die beiden Connected Chronographen eine Reihe an cleveren Features. So verbinden sie sich mit dem Smartphone per Bluetooth® und stellen sich automatisch auf die exakte Lokalzeit ein, wobei auch eine zweite Zeitzone abgelesen werden kann. Rund um die Welt, die Zeitzonen der Rennstrecken im Blick. Die Uhren verfügen außerdem über die von CASIO entwickelte Tough Solar® Technologie, die durch kleinste Solarzellen auf dem Zifferblatt die Energieversorgung sicherstellen und somit jeder Batterietausch hinfällig wird.

Dynamisch und leistungsstark

Dieser robuste Edelstahlchronograph ist mit einem kratzfesten Saphirglas ausgestattet und bietet eine besonders gute Ablesbarkeit der Zeit und der Funktionen. So lenken fluoreszierende grüne Akzente den Blick auf das Wesentliche, wobei 6K-Hightech-Karbon auf dem Zifferblatt den technologischen Charakter dieses Zeitmessers unterstreicht.

Casio Der Preis für die EQB-1200AT: 549 Euro.

Die integrierte Stoppfunktion misst bis auf die Tausendstelsekunde genau – ein Feature, das insbesondere in einer Sportart, in der es auf Millisekunden ankommt, unverzichtbar ist. Für Rennsportfans zeichnet ein integrierter Rundenspeicher bis zu 200 Runden eines Rennens auf. Die Geschwindigkeits-Differenz zwischen der letzten und aktuellen Rundenzeit kann mit Hilfe des Runden-Indikators gemessen werden und wird übersichtlich in der EDIFICE Connected App angezeigt. Ein markanter Chronograph für Männer auf der Überholspur. Der Preis für die EQB-1200AT: 549 Euro.

Stylischer Begleiter für wahre Champions

Diese Honda Racing Sonderedition von CASIO EDIFICE ist eine Hommage an die herausragende Geschichte und Erfolge von Honda in der Formel 1. Der Chronograph greift die Farbe des ersten Honda Rennwagens in "Championship White" auf und erinnert mit den schwarz-weiß aufgedruckten Karos an Zielflaggen, die für die vielen Siege von Honda stehen.

Casio Der Preis für die ECB-S100HR: 349 Euro.

In diesem Zeitmesser treffen Stil und Funktionalität aufeinander. Via Bluetooth verbindet sich die Uhr mit der Kalender-App auf dem Smartphone und zeigt Anfang und Ende eingestellter Termine an. Der Countdown-Timer bei 9 Uhr zählt die letzten 30 Minuten z.B. vor dem nächsten Formel-1-Start herunter. Auf der Digitalanzeige bei 6 Uhr werden Datum und Tag angezeigt, wobei bei 3 Uhr die Uhrzeit einer zweiten Zeitzone (Weltzeitfunktion) angegeben wird.

Durch das Slim Design des Edelstahlgehäuses schmiegt sich die Uhr optimal an das Handgelenk, wobei ein passendes Lederarmband den stylishen Look vervollständigt. Eine Uhr für Männer auf der Pole Position! Der Preis für die ECB-S100HR: 349 Euro.

Der Gesamtwert des von Casio gesponserten Türchens beträgt: 898 Euro!

