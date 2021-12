Adventskalender 2021 10. Dezember: Smarte Wallbox von Webasto

Haben Sie schon ein E-Auto oder denken Sie darüber nach? Dann vergessen Sie nicht die Ladestation für das sichere Laden zuhause. Wir verlosen eine "intelligente" Ladestation Webasto Next mit wahlweise 11 oder 22kW maximaler Ladeleistung und 4,5 oder 7 m langem Ladekabel (exklusive Installation).

Die neue Ladestation Webasto Next zeigt sich im bereits bekannten und mit dem Plus X Award ausgezeichneten Design und ist mit dem für Europa Standard gewordenen Typ-2-Stecker ausgestattet. Die Wallbox verfügt über einen integrierten DC-Fehlerstromschutz, sodass kein separater "RCD Typ B"-Schutzschalter installiert werden muss. Das spart Kosten und Aufwand. Durch die Authentifizierung über "Scan & Charge" via QR-Code lässt sich der Zugriff durch mehrere Personen kontrollieren.

Datenverwaltung mit Webasto ChargeConnect

Das von Webasto selbst entwickelte Backend Webasto Charge Connect spiegelt alle Daten rund um die intelligente Ladestation in einem Internetportal wider. So haben Nutzer und Verwalter der Ladestationen stets von überall Zugriff auf den aktuellen Status der Wallbox, die Ladehistorie und den Energieverbrauch. Mit verschiedenen vorab definierten Nutzerrechten kann die Ladeinfrastruktur je nach Bedarf standortübergreifend verwaltet werden. Ladestatistiken sind ebenfalls möglich. Eine Nutzung der Basisfunktionen von Webasto ChargeConnect ist beim Erwerb einer Webasto Next kostenfrei möglich.

Weitere Konnektivitätsfunktionen

Webasto Next kann direkt vor Ort oder aus der Ferne über eine App bzw. das Webasto Charge Connect-Portal bedient werden. Auch die Diagnose und das Beheben von Fehlern sowie eine Aktualisierung der Software auf der Ladestation können online erfolgen, was Zeit und Kosten spart und die Wallbox zukunftssicher macht.

Die integrierten Schnittstellen LAN und WLAN ermöglichen die Verbindung mit dem Internet. So ist auch ein lokales dynamisches Lastmanagement für eine Ladestation möglich (Stand Alone), um Stromausfälle bei Leistungsüberschreitung und teure Ladezeiten zu vermeiden. Eine Integration in Energiemanagement-Systeme via Modbus TCP für PV-optimiertes Laden ist ebenfalls möglich.

Einfache Installation

Für Installateure der Ladestation gibt es eine eigene Webasto Charger Setup App, die Schritt für Schritt durch den Installationsprozess führt und so von Anfang an mögliche Fehler bei der Einrichtung vermeidet.

