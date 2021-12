Adventskalender 2021 11. Dezember: 2 Pakete mit Carrerabahn und RC Truck

Carrera DIGITAL 132 GT Face Off

Das Set Carrera DIGITAL 132 "GT Face Off" lässt die ganze Familie auf der 8 Meter langen Strecke in das Duell Porsche 911 RSR "Porsche GT Team, #911" gegen Ford GT Race Car "No.66" eintauchen. Der 510 PS starke Porsche wurde im berühmten Look von Brumos Racing lackiert. Das Design des erfolgreichen US-Teams hat Porsche beim 24 Stundenrennen in Daytona bereits Glück gebracht und dem Team einen Podestplatz beschert. Ford huldigt mit seinem Design den Sieg des Ford Mustang beim Rolex 24 At Daytona Rennen im Jahr 1985.

Carrera RC Ford Bronco

Der Carrera RC Ford Bronco macht Fans von mächtigen Geländewagen zu den Helden der Piste. Egal ob auf der Straße oder Offroad, der Ford Bronco ist für jede Fahrsituation gut ausgerüstet. Das Retro-Design mit großen Rundscheinwerfern, die kantige Karosserie und die großen Reifen machen ihn dabei zu einem echten Hingucker, wenn es mit der Verkörperung des Mythos SUV über Stock und Stein geht. Das RC Modell hat dafür extra große Reifen bekommen und steht so dem Original in nichts nach! Das ca. 40 cm lange Modell in knalligem Orange ist dank Spritzwasserschutz auch für Fahrten auf nasser Fahrbahn perfekt gerüstet. Dank 2.4 GHz Digital Proportionaler Steuerungstechnologie lässt sich der Offroader mit den extra-großen Luftreifen stufenlos um jede Kurve lenken. Der 6,4 V 900 mAh LiFePo4 Akku sorgt für eine Fahrzeit von bis zu 40 Minuten und kann auch unterwegs unkompliziert über das beiliegende USB-Kabel aufgeladen werden. Wie alle Carrera RC Fahrzeuge ist der Ford Bronco Ready-to-Run und startet direkt aus der Verpackung ins Gelände.

Der Gesamtwert des von Carrera gesponserten Türchens beläuft sich auf 730 Euro!

