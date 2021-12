Adventskalender 2021 12. Dezember: Soundbar + Purge-Filmreihe

Eine Nacht ist nicht genug. Die Mitglieder einer Untergrundbewegung wollen sich nicht mehr mit einer Nacht der Anarchie und des straffreien Mordens pro Jahr zufriedengeben, und überziehen das Land mit Massakern und endlosem Chaos. Niemand ist mehr sicher. Auch eine reiche texanische Rancher-Familie und ihre Angestellten bekommen das leidvoll zu spüren. THE FOREVER PURGE (ab jetzt auf 4K Ultra HD, Blu-ray, DVD und Digital erhältlich), der fünfte Teil der dystopischen Action Horrorreihe aus der Feder von James DeMonaco, dreht die Horrorschraube noch einen Schritt weiter.

Zum Heimkinostart verlost Universal Home Entertainment mit Nubert einmal die nuBoxx AS-425 max und on top THE FOREVER PURGE auf 4k UHD sowie alle vorherigen PURGE-Filme auf Blu-ray. Die nuBoxx AS-425 max ist die richtige Soundbar für alle Serienjunkies, Filmbegeisterten, Musikfans und Gamer, die modernes Home Entertainment in vollen Zügen genießen wollen. Sie verleiht Blockbustern aus Hollywood eine kinoreife Klangkulisse, holt bei Sportübertragungen Stadionatmosphäre ins Wohnzimmer und fasziniert ihr Publikum mit Musikwiedergabe in HiRes-Qualität. Mit Fernsehern, Spielkonsolen oder Streaming-Playern nimmt die nuBoxx ebenso Verbindung auf wie mit traditionellen Heimkino- oder HiFi-Zuspielern. Smartphones, Tablets oder Laptops lassen sich via Bluetooth einfach drahtlos ankoppeln. So überzeugt die AS-425 max Klanggenießer nicht nur als TV-Soundbar, sondern auch als multifunktionale Stereoanlage.

Das von Universal Home Entertainment und Nubert gesponserte Türchen hat einen Wert von 810 Euro!

