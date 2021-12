Adventskalender 2021 15. Dezember: 3 Fast & Furious 9-Pakete

Eigentlich wollte Dom Toretto seinem Leben als Outlaw den Rücken kehren, doch nicht mal er ist so schnell, dass er die Vergangenheit abschütteln kann. Als sein verloren geglaubter Bruder Jakob unerwartet als Elite-Auftragskiller wieder auftaucht, versammelt sich die alte Crew, um Dom zu helfen, eine alte Rechnung zu begleichen und eine teuflische Intrige zu beenden, die ihre Familie zu zerstören droht.

Von atemberaubender Action bis zu spektakulären Szenen, die in den Kinos nicht gezeigt wurden – Fast & Furious 9 – Der Director’s Cut explodiert mit zusätzlichem Inhalt, der nur im Home Entertainment zu erleben ist.

Gemeinsam mit Nacon verlost Universal Home Entertainment drei Gewinnpakete bestehend aus dem Revolution Unlimited Pro Controller, der 4K UHD 9 Movie Collection von Fast & Furious 9 und on top gibt es ein Überraschungs-Fanpaket.

Der REVOLUTION Unlimited Pro Controller ist Nacons erster Controller für PS4 mit drahtlosem Modus. Er bietet außerdem alle Anpassungsfunktionen, sowohl manuell als auch per Software, die von wettkampforientierten Spielern benötigt werden. Die Empfindlichkeit der Sticks lässt sich dank austauschbarer Köpfe (konkav oder konvex) und Schäfte (verschiedene Durchmesser) leicht einstellen. Die versteckten Fächer in den Griffen des Controllers können mit zusätzlichen Gewichten versehen werden. Dank des integrierten Bluetooth®-Empfängers kannst du zwischen kabelgebundenem und drahtlosem Modus wählen. Darüber hinaus verfügt er über einen Headset-Anschluss für Chat- und Audiofunktionen in beiden Kommunikationsmodi. Kurzum, ein Controller voller Möglichkeiten.

Der von Nacon und Universal Home Entertainment zur Verfügung gestellte Gewinn hat einen Gesamtwert von 1.150 Euro!

Interesse geweckt? Dann machen Sie beim Gewinnspiel mit

Füllen Sie einfach das folgende Formular mit Ihren Daten aus und schon sind Sie im Lostopf. Der glückliche Gewinner wird dann von uns benachrichtigt. Bitte checken Sie anschließend Ihren E-Mail-Posteingang und bestätigen Ihre Teilnahme per Klick auf den Bestätigungslink.

Die Antwort zur Gewinnspielfrage gibt es im folgenden Artikel auf auto-motor-und-sport.de!