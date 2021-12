Adventskalender 2021 18. Dezember: Handaufzug Uhr Votum Atelier 1962

Votum ist eine Schweizer Uhrenmarke aus Biel, welche seit 1962 ausschließlich mechanische Zeitmesser produziert. Die Uhrenmarke Votum erlangte große Bekanntheit in den 60er-Jahren, als das weltoffene und zweisprachige Biel seine führende Rolle unter den Uhrenindustriestandorten der Welt festigte. Die blühende Uhrenmetropole Biel ebnete den Weg für die Erweiterung der Schweizer Uhrenbranche, indem sie bewusst das notwendige «Savoir-faire» anzog und willkommen hieß, um die modernsten Uhren herzustellen. In den 70er Jahren wurde der Sitz der Firma nach Hamburg verlegt. Während dieser Zeit hat der ehemalige findige Geschäftsführer technisch versierte, mechanische Uhren in den Umlauf gebracht. Insbesondere das Modell Divimat mit integriertem drehbaren Rechenschieber erfreute sich großer Beliebtheit.

In den 90er Jahre ist die Marke wieder in Bieler Hände gefallen. Ca. 3.000 Uhren wurden in dieser Zeit bis Ende 2.000 hergestellt und verkauft. 2015 entscheiden François Zahnd als langjähriger Inhaber des Uhrenherstellers Fashiontime AG zusammen mit dem Züricher Creativen Rolf Bodmer die Marke Votum wiederzubeleben.Die neuen Macher von Votum setzen dabei auf die Geschichte der Stadt Biel sowie auf die Tradition von mechanischen Uhrwerken.

Gewinnen Sie heute im 18. Türchen des auto motor und sport-Adventskalenders eine Handaufzug Uhr Atelier 1962 der Marke Votum im Wert von 895 Euro!

Atelier 1962 Atelier-v16-10-20-31

Swiss Made

Gehäuse – 316L Edelstahl

Boden – verschraubter Sichtboden

Durchmesser – 42.50 mm

Höhe – 11.20 mm

Werk – Swiss Made Handaufzug Unitas 6498-1

Gangreserve – 50 Stunden

Funktion – Stunde/Minute/kleine Sekunde

Glas – gewölbtes und kratzfestes Saphirglas

Zifferblatt – Schwarz, metallisch

Zeiger – Nickel

Band – 22 mm Rindslederarmband

Wasserdichtigkeit – 100 m/10ATM

Garantie – 24 Monate

