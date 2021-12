Adventskalender 2021 20. Dezember: 5 Porsche Museums-Pakete

In diesem Jahr können sich gleich fünf Gewinner des auto motor und sport-Adventskalenders auf ein Weihnachtspaket im Wert von je 211 Euro aus dem Porsche Museum freuen: Ein besonderer Höhepunkt ist die "Weekender Augustas". Jede dieser Taschen ist ein Unikat und wurde aus einem Großplakat am Porscheplatz gefertigt (designed and made in Germany).

Zudem sorgen das limitierte Doppelset der Porsche Weihnachtskugeln und die Ausstecherle des Porsche 356 und des berühmten 911 für eine besinnliche Weihnachtszeit. Für kalte Tage empfiehlt sich ein gemütliches Bad mit einer unserer beliebten Quietscheentchen oder ein Blick in das Buch "Relentless Porsche 911 Turbo", ein Titel aus dem Eigenverlag "Edition Porsche Museum". Auch die Sammlerinnen und Sammler von Modellautos kommen auf ihre Kosten. Im Gewinnpaket enthalten ist unter anderem ein Modellauto des Porsche 911 Carrera RS von 1973 oder ein anderes Modell im Maßstab 1:24. Weitere Preise sind ein Schlüsselanhänger mit dem Porsche-Wappen in diversen Farben, zwei Magnete des Porsche Museums sowie ein Meterstab mit einem klassischen Maßband auf der einen und einer chronologischen Folge von Porsche Fahrzeugen auf der anderen Seite.

Das vom Porsche Museum gesponserte Türchen hat einen Gesamtwert von 1.055 Euro!

