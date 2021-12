Adventskalender 2021 22. Dezember: 2 x Paket aus Armbanduhr und Armspange

Das Unternehmen M&M Germany verlost heute gleich zwei Schmuckpakete bestehend aus einer Armbanduhr und einer Armspange im Wert von 358 Euro pro Paket!

Die Armbanduhr MOON 986 von M&M Germany punktet mit geradliniger Zurückhaltung ohne Funktionalität und Präzision einzubüßen. Das reduzierte, grafische Zifferblatt steht im erfrischenden Kontrast zum romantisch verspielten Firmament. Zusammen mit dem sportlich matten Edelstahlgehäuse ist die MOON Mondphasenuhr von M&M eine maskuline Kombination mit Fokus auf dem besonderen Etwas. Preis: 269 Euro!

Die wellenförmige Armspange Wave 438 gearbeitet aus antiallergischem Edelstahl überzeugt durch eine wunderschöne Verarbeitung und spezielle optische Struktur. Die Armspange besticht durch eine wellenförmige Kontur und Oberfläche, welche das Licht auf zarte Weise reflektiert und so an die Wellen des Meeres erinnert. Betont wird die besondere Form durch polierte Seitenkonturen. Absolutes Highlight bietet die außergewöhnlich gestaltete Edelstahloberfläche in handwerklich gebürstetem Matt. Die Armspange schmiegt sich optimal an jede Armform. Die weiche Einstiegsöffnung, sowie die harmonisch ovale Spangenform bieten ein hervorragendes Tragegefühl. Durch leichtes drücken kann dieser Armschmuck geringfügig am Handgelenk angepasst werden. Preis: 89 Euro!

Der Gesamtwert des M&M-Türchens beläuft sich auf 716 Euro!

