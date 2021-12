Adventskalender 2021 23. Dezember: 5 x Paket mit Uhr und Blu-ray

Der neue, hoch spannende Thriller des visionären Filmemachers M. Night Shyamalan über eine Familie, die während ihres Urlaubs eine schockierende Entdeckung macht. Während die Eltern mit ihren Kindern an einem abgelegenen Traumstrand Entspannung suchen, müssen sie feststellen, dass sie in rasendem Tempo altern ... und ihre Lebenszeit auf einen einzigen Tag zusammenschrumpft. "Old" gibt es jetzt Digital sowie auf 4K Ultra HD, Blu-ray & DVD erhältlich.

Schon mal die Uhr binär abgelesen? Zum Filmstart verlost THE ONE WATCHES 5 mal die Kerala Trance KT102B1 mit einem Gehäuse aus Edelstahl und einem Armband aus Leder. Mit dem Kerala Modell werden Stunden und Minuten mithilfe von LEDs im Binärsystem in zwei Reihen angezeigt. On Top gibt es je eine "Old" Blu-ray als Steelbook!

Der Gesamtwert des von THE ONE WATCHES und UNIVERSAL HOME ENTERTAINMENT gesponserten Türchens beträgt 1.020 Euro!

Interesse geweckt? Dann machen Sie beim Gewinnspiel mit

Füllen Sie einfach das folgende Formular mit Ihren Daten aus und schon sind Sie im Lostopf. Der glückliche Gewinner wird dann von uns benachrichtigt. Bitte checken Sie anschließend Ihren E-Mail-Posteingang und bestätigen Ihre Teilnahme per Klick auf den Bestätigungslink.

Die Antwort zur Gewinnspielfrage gibt es im folgenden Artikel auf auto-motor-und-sport.de!