Adventskalender 2021 24. Dezember: 2 Uhren im Wert von 1.058 Euro

Heute gewinnen Sie:

Einen Newport Chronographen von Michel Herbelin mit allen technischen Finessen im Wert von 759 Euro UND den Chrongraphen City Klassik von Michel Herbelin im Wert von 299 Euro!

37688/AG65 Newport Herrenarmbanduhr

Das hochwertigen Materialien, Lederband mit schwarzem Kautschukbezug sorgt für einen hohen Tragkomfort und vollendet den gelungenen Auftritt des Zeitmessers. Es schließt sicher mit einer Doppelfaltschließe. Ausgestattet mit einem Schweizer Quarzwerk und einer Wasserdichte bis 10 bar (100 m) begeistert der Chronograph mit Charisma und markanter Sportlichkeit. Er bietet alles, was "Mann" von einem hochwertigen Chronographen erwartet.

City Klassik

Uhrmacherkunst aus dem französischen Jura und der Schweizer Präzisionstechnik vereinen sich auf höchstem Qualitätsniveau. Die edlen Klassiker für Momente jeder Art präsentieren sich zeitlos schön und elegant am Handgelenk. Das puristische urbane Design der City bringt modernen Chic an Ihr Handgelenk und stellt sicher, dass Sie für die wirklich wichtigen Dinge stets "up to time" sind. Der zeitlos klassische Zeitmesser punktet mit Understatement in klarer Optik und begeistert Frauen und Männer gleichermaßen.

Der von Michel Herbelin zur Verfügung gestellte Gewinn hat einen Gesamtwert von 1.058 Euro!

Interesse geweckt? Dann machen Sie beim Gewinnspiel mit

Füllen Sie einfach das folgende Formular mit Ihren Daten aus und schon sind Sie im Lostopf. Bitte checken Sie anschließend Ihren E-Mail-Posteingang und bestätigen Ihre Teilnahme per Klick auf den Bestätigungslink. Der glückliche Gewinner wird dann von uns benachrichtigt.

Die Antwort zur Gewinnspielfrage gibt es im folgenden Artikel auf auto-motor-und-sport.de!