Adventskalender 2021 3. Dezember: Dachbox von Kamei

Mit der KAMEI Dachbox Fosco präsentieren wir ein in Form, Funktion und Sicherheit einzigartiges Modell. Das Design greift aktuelle Trends aus der Automobilindustrie auf: Besonders markant ist die aufsteigende Trennlinie von Ober- und Unterteil, die analog zur Form vieler Automodelle nach hinten ansteigt. Auch in funktionaler Hinsicht setzt die Dachboxen-Linie Fosco neue Standards – zum Beispiel mit einer großen Überdeckung von Deckel und -boden. Darüber hinaus gewährleistet das Schlosssystem optimalen Diebstahl-Schutz. Die Montage der Dachbox Fosco erfolgt per ClickFix, dem weltweit schnellsten Dachboxen Montage-System.

Der von Kamei gesponserte Gewinn hat einen Wert von 674 Euro!

