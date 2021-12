Adventskalender 2021 4. Dezember: 3 x Ölmatte von Lux Beck

Verunreinigungen durch Getriebe-, Hydraulik- oder Motoröle lassen sich von vielen Bodenbelägen nur mit großem Aufwand oder wie von empfindlichen Steinböden überhaupt nicht mehr rückstandsfrei entfernen. Die Folgen sind unangenehme Diskussionen, Strafen und Streitigkeiten um die Kostenübernahme. Ab sofort gelingt die Lösung dieses Problems so schnell und elegant wie nie zuvor: Einfach die von Oldtimerenthusiasten entwickelte Spezialmatte "The Black Car Pad" unter das Fahrzeug schieben – fertig.

Die Besonderheit dabei besteht in der Funktion und Funktionalität dieser weltweit einmaligen, patentierten Lösung. Das Car Pad verfügt über eingenähte Holzstäbe mit Grifferhöhung an den Enden, über die sich die Ölmatte exakt unter dem Fahrzeug positionieren lässt – ohne Bodenkontakt und ohne die Ausgehgarderobe zu beschmutzen. Das innovative Faltsystem erlaubt das Aufklappen und blitzsaubere Einpacken der Ölmatte innerhalb weniger Sekunden.

Vier-Schicht-Vlies mit saugstarkem Kern

In Sachen Funktionalität zeigt sich The Black Car Pad ebenso überlegen. Mit ihrem Hightech-Vier-Schicht-Vlies transportiert die Matte jede Flüssigkeit vom Außengewebe direkt in ihren Saugkern. Der Effekt: Während die Ölmatte auf der Außenseite weitestgehend trocken bleibt, kann das Spezialvlies im Inneren gemäß Hersteller bis zu 2,5 Liter Öl binden. "In der Entwicklung des Vlies steckt viel Know-how. Seine hohe Speicherkapazität ist entscheidend für die lange Lebensdauer des in Deutschland gefertigten Produkts. Bei den Ölmengen gängiger Leckagen kann die Ölmatte viele lange Jahre ihren Dienst versehen, ehe sie unproblematisch zu entsorgen ist", so Experten.

The Black Car Pad ist in zwei unterschiedlichen Größen verfügbar. Die Classic-Variante misst 86 x 91 Zentimeter und ist somit für die meisten Young- und Oldtimer ausreichend dimensioniert. Wer auf Nummer sicher gehen will, wählt die Premium-Ausführung in den Maßen 172 x 86 Zentimeter. Beide Versionen kommen mit "The Bag", einer in Schwarz gehaltenen, handlichen Tragetasche, in der sich The Black Car Pad zusammengerollt so klein macht, dass es auch im Roadsterkofferraum problemlos Platz finden kann. Die stilvolle Matte mit Stiel gibt es im Direktvertrieb über das Internet unter carpad-oelmatte.de

Der Gesamtwert des von Lux Beck gesponserten Türchens beträgt 357 Euro!

