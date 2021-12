Adventskalender 2021 5. Dezember: 2 x Alarmsystem, Smartphone und 4K UHD

Hutch ist ein typischer Niemand, den keiner so richtig wahrnimmt. Wortlos erträgt der Ehemann und Vater die Demütigungen seines Alltags, ohne sich dagegen zu wehren. Doch als sein Töchterchen bei einem Diebstahl ihr heißgeliebtes Katzenarmband verliert, platzt ihm – für alle überraschend – der Kragen. Was passiert, wenn einer, der immer eingesteckt hat, plötzlich austeilt? Hutch mutiert vom gewöhnlichen Dad zum furchtlosen Kämpfer und reitet eine explosive Attacke gegen seine Feinde. Der Film Nobody ist seit dem 29. Oktober digital, seit dem 11. November auf 4K Ultra HD, Blu-ray & DVD erhältlich.

Zum Heimkinostart verlosen Universal Home Entertainment und Gigaset zwei Pakete zu je 530 Euro bestehend aus einem Alarm System S plus dem brandneuen GS5 Smartphone und einer 4K Ultra HD von Nobody. Mit diesem Set sind Sie bestens ausgestattet, falls sich ein Einbrecher in Ihre vier Wände wagt. Das Gigaset Alarm System S mit Bewegungsmelder sendet sofort eine Nachricht, wenn etwas durch die Wohnung huscht. Das neue GS5 Smartphone hat doppelt so viel internen Speicher und einen energiesparenden Prozessor, einen leistungsstarken Wechselakku, einen schlankeren Auftritt und eine Kamera, die alles Bisherige toppt. Ein scharfes, helles Display, kabelloses Laden und dazu noch in Deutschland hergestellt, macht das Smartphone zu einem echten Allroundkünstler, wie Hutch einer ist.

Der Gesamtwert des von Universal Home Entertainment und Gigaset gesponserten Türchens beläuft sich auf 1.060 Euro!

