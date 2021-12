Adventskalender 2021 Nikolaus: 5 x RC Pick-up-Truck und 3D Puzzle

Gemeinsam mit Revell verlost auto motor und sport am Nikolaustag gleich fünf coole Pakete bestehend aus einem 3D Puzzle und einem ferngesteuerten Auto.

Revell 3D Puzzle Shelby GT350

Ein echter Sportwagentraum hält in diesem Jahr Einzug bei Revell 3D Puzzle, denn mit dem Shelby GT350 machte US-Rennsport-Legende Carroll Shelby aus dem etwas braven Pony-Car Ford Mustang einen echten Rennwagen. Von der Motornachbildung, dem nachgebildeten Interieur und den Originalreifen aus Kunststoff werden nicht nur Autoliebhaber begeistert sein. Mit rund 100 Teilen müssen Bastler etwa drei Stunden Konstruktionszeit in der heimischen Garage einplanen – der fertige Shelby macht mit einer Gesamtlänge von 35 cm eine echt gute Figur!

Revell Control 2020 RAM 1500 Laramie "Back in Black”

Der 2020 RAM 1500 sorgt nun auch bei Revell Control für großen Fahrspaß! Der beste 1500 RAM aller Zeiten in der eleganten "Back in Black"-Ausführung in nachtschwarz begeistert bei Revell Control die kleinen und großen Autofans ab 8 Jahren. Als hochwertiges Lizenz-Modell sieht der 2020 RAM 1500 Laramie "Back in Black" genau wie das große Vorbild auf der Straße aus. Mit jeder Menge Power unter der Haube erkundet er jedes Terrain und lässt sich dank der Top-Ausstattung wie Spritzwasserschutz, höhergelegtem Fahrwerk mit großen Reifen und dem starken Elektromotor von nichts aufhalten. Dieses US-amerikanische Meisterwerk geht keine Kompromisse ein.

Das von Revell gesponserte Türchen hat einen Gesamtwert von 532,40 Euro!

Interesse geweckt? Dann machen Sie beim Gewinnspiel mit

Füllen Sie einfach das folgende Formular mit Ihren Daten aus und schon sind Sie im Lostopf. Der glückliche Gewinner wird dann von uns benachrichtigt. Bitte checken Sie anschließend Ihren E-Mail-Posteingang und bestätigen Ihre Teilnahme per Klick auf den Bestätigungslink.

Die Antwort zur Gewinnspielfrage gibt es auf auto-motor-und-sport.de!