Anzeige Adventskalender 2022 1. Dezember: Wallbox von Mennekes

Einfaches Laden auf höchstem Level

Elektromobilität ist der Schlüssel zu einer nachhaltigeren Zukunft und ersetzt das Tanken fossiler Brennstoffe zunehmend durch Laden mit Strom. Zuhause ankommen, Auto abstellen, Ladestecker anschließen und das E-Auto schnell und bequem laden – das ist der perfekte Alltag mit dem Elektroauto. Folgende Wallbox ist genau für solche einen Anwendungsfall konzipiert. Mit dem AMTRON Compact 2.0 aus dem Hause MENNEKES können Sie einfach, sicher und verlässlich ihr Elektroauto aufladen. Die Wallbox bietet als hochwertiges Einsteigermodell höchste Qualität und maximale Anwenderfreundlichkeit zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

Höchst mögliche Ladeleistung

Die Ladebox verfügt über ein langes Ladekabel, das mit 7,5 Metern auch den letzten Winkel jeder Garage erreicht. Ihre kompakte Abmessung macht die Wallbox selbst für enge Bausituationen zum idealen Ladepunkt. Weiterhin ist durch den IP 54-Gehäuse-Schutzgrad auch eine Montage im Außenbereich möglich. Das lange Kabel lässt sich durch das integrierte Kabelmanagement einfach aufwickeln. Das erleichtert das Handling und macht die Wallbox alltagstauglich.

Ein echter Vorteil ist die hohe Ladeleistung mit bis zu 22 kW. Abhängig vom Fahrzeug halbiert dies die Ladezeit auf dem heimischen Parkplatz. Auch beim einphasigen Betrieb wird so die vor Ort höchst mögliche Ladeleistung ermöglicht.

Dabei bringt die aktivierbare Schieflasterkennung sowie die integrierte Fehlerstromerkennung des AMTRON Compact 2.0 einiges an Sicherheit mit. Durch die Temperaturerfassung im Gehäuse schaltet das Gerät bei Bedarf ab. Somit droht keine Gefahr durch Überhitzung. Je nach Aufstellort und Risikobewertung der Elektrofachkraft müssen Wallboxen auch vor Blitz- und Überspannung geschützt werden – entsprechendes Zubehör ist optional bestellbar. Somit gilt weiterhin "Einfach einstecken und laden" – alles ganz unkompliziert und sicher.

Fazit

Daheim ankommen, E-Auto parken, Ladestecker rein und am nächsten Morgen voller Energie wieder durchstarten – so wünschen es sich viele E-Auto-Nutzer. Genau dafür wurde die AMTRON Compact 2.0 entwickelt. Die MENNEKES Wallbox fokussiert sich auf wesentliche Funktionen, der Ladevorgang ist denkbar unkompliziert und kommt in gewohnt hoher Qualität auf den Markt. Nach der Montage durch den Elektrofachmann Ihrer Wahl heißt es: "Einfach einstecken und laden". So beginnt Ihre Elektromobilität zu Hause.

Wir empfehlen ausdrücklich, die Installation und Inbetriebnahme der Wallbox von einem Elektriker bzw. einer geschulten Fachkraft vornehmen zu lassen. MENNEKES vermittelt fachlich qualifizierte Installationsbetriebe aus den Reihen seiner Partnerbetriebe.

Diese findet man einfach und bequem über die Partnersuche auf www.mennekes.de/emobility/services/installateur-finden

Von dort kann die konfigurierte Lösung direkt an den Elektroinstallateur des Vertrauens übermittelt werden. Alle Informationen zum vollumfassenden Angebot für Ladelösungen erhalten Interessenten auf der Internetseite: www.mennekes.de/emobility/

Das Wichtigste in Kürze:

Modernes Design in hochwertiger Qualität

Einfach einstecken und laden – ohne Autorisierung

Kompakte Maße und praktisches Handling

Sicherer Betrieb mit langer Lebensdauer

7,5 m fest angeschlossenes Kabel Typ 2

Integriertes Kabelmanagement

Leicht ablesbare LED-Statusinformationen

Kompatibel mit allen neuen E-Fahrzeugen

Maximale Ladeleistungen von bis zu 11 kW oder 22 kW

