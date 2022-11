Anzeige Adventskalender 2022 2. Dezember: LEGO® Technic Ferrari Daytona SP3

Wer würde nicht gerne einmal sein Traum-Auto bauen? Die LEGO® Technic Ultimate Produktreihe macht solche Träume möglich. Als eine Hommage an einige der exklusivsten Fahrzeuge der Welt, bietet die Ultimate Reihe erwachsenen Fahrzeug-Fans ein beeindruckendes Bauerlebnis – so auch beim LEGO® Technic Ferrari Daytona SP3 (Produktnummer 42143). Das 3.778-teilige Modell ist vollgepackt mit Details und Funktionen, die die Ingenieurskunst und das elegante Design des unvergleichlichen Sportwagens verkörpern.

Das neue LEGO® Technic Modell im Maßstab 1:8 bringt den Rennfahrergeist der Marke Ferrari auf den Punkt. Die legendäre Heckpartie und die geschwungenen Linien machen dieses Modell zu einem absoluten Blickfang in jedem Regal. Das authentische Logo sowie weitere kultige Details runden den LEGO® Technic Ferrari Daytona SP3 ab.

Doch das anspruchsvolle Modell ist längst nicht "nur" ein äußerlicher Hingucker, sondern besitzt ein hohes Maß an Funktionalität und ist eine detailgetreue Nachbildung des echten Ferrari. Die Lenkung, das sequenzielle 8-Gang-Getriebe mit Schaltwippen und der V12-Motor mit beweglichen Kolben sind nur einige der Funktionen. Genau wie am Original lassen sich auch an diesem Ferrari-Sammlerstück die Flügeltüren des Supersportwagens aufklappen. Dadurch wird der Blick in den eleganten Innenraum mit dem perfekt nachgebildeten Cockpit und dem Logo mit dem sich aufbäumenden Pferd am Lenkrad, das diesem visionären Modell den letzten Schliff verleiht, frei. Und unter der Motorhaube findest du deine einmalige Seriennummer, die dich spezielle Online-Inhalte freischalten lässt.

Alles in allem können sich Ferrari-Begeisterte und alle, die es werden wollen, mit dem Daytona SP3 in der LEGO® Technic Edition einen kleinen Traum erfüllen. Rundum authentisch, mit absoluter Detailtreue und zahlreichen Funktionen. Das perfekte Geschenk – an sich selbst oder einen anderen Auto-Fan.

Der von LEGO® zur Verfügung gestellte Gewinn hat einen Gesamtwert von 449,99 Euro.

Interesse geweckt? Dann machen Sie beim Gewinnspiel mit

Füllen Sie einfach das folgende Formular mit Ihren Daten aus und schon sind Sie im Lostopf. Bitte checken Sie anschließend Ihren E-Mail-Posteingang und bestätigen Ihre Teilnahme per Klick auf den Bestätigungslink. Der glückliche Gewinner wird dann von uns benachrichtigt.

Die Antwort zur Gewinnspielfrage gibt es im folgenden Artikel auf auto-motor-und-sport.de!

Die Teilnahme ist erst am 02.12.2022 möglich.