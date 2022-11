Anzeige Adventskalender 2022 9. Dezember: EDIFICE X Honda Racing Chronograph

Sportlich, dynamisch, maskulin. Die neue EDIFICE EQB-2000HR, die in Kooperation mit Honda Racing entwickelt wurde, bringt "Speed and Intelligence" ans Handgelenk. Mit ihrem ausdrucksstarken Gehäusedesign und dynamischem Farbkonzept in dem für Honda typischem Schwarz-Rot zieht die Uhr definitiv alle Blicke auf sich.

Betrieben von der Honda Motor Company, ist Honda Racing bekannt für rasante Motorsportaktivitäten auf der ganzen Welt. Ebenso basiert die Zusammenarbeit mit EDIFICE auf dem gemeinsamen Streben nach Innovationen, Weiterentwicklung von High-Tech-Funktionen und anspruchsvollem Design. Auch das neuste Modell dieser besonderen Partnerschaft ist Zeugnis der erfolgreichen Kooperation.

Das kraftvolle Design der Uhr ist geprägt durch die markanten Bandanstöße, welche an die Radaufhängungen von Rennwagen erinnern. Außen kantig, innen rund – das auffallende, hochwertige Edelstahlgehäuse mit IP-Beschichtung wird abgerundet durch eine ebenfalls schwarz ionisierte Lünette, auf der eine Tachymeter-Skala mit roten Ziffern eingeprägt ist. Auch das Zifferblatt ist aus dem Bereich des Motosports inspiriert. Die Zähler bei 6, 9 und 12 Uhr erinnern an Cockpitinstrumente, wobei zwei knallrote Streben ein Kreuz bilden und damit den einzigartigen Charakter der Uhr unterstreichen. Große, weiße Stabindizes sowie Zeiger mit fluoreszierender Beschichtung sorgen für optimale Ablesbarkeit. Die Uhr ist mit einem besonders strapazierfähigem und schmutzabweisendem Alcantara Lederarmband mit roten Steppnähten ausgestattet, das den sportiven Look vervollständigt. Ein Material, das sich sonst im Interieur der begehrten Honda Type R Supercars wiederfindet.

Über die CASIO WATCHES App verbindet sich der Connected Chronograph bequem über Bluetooth und ermöglicht die automatische Einstellung der Uhrzeit. Für Rennsportfans aller Art hält die EDIFICE Uhr ein attraktives Technik-Feature bereit: Der integrierte Rundenspeicher mit Stoppfunktion bei 6 Uhr zeichnet bis zu 200 Rennrunden auf. Dabei ermöglicht er die Anzeige von Geschwindigkeits-Differenzen zwischen gefahrenen Abschnitten auf der Strecke oder ganzen Runden. Eine zweite Zeitzone lässt sich bei 9 Uhr ablesen, wobei die Indikatoren PM und AM bei 8 Uhr die genaue Zeitzone angeben. Die 24-Stundenanzeige bei 12 Uhr dient der Verdeutlichung der aktuellen Uhrzeit.

Zudem ist der Chronograph mit der von CASIO entwickelten Tough Solar® Technologie ausgestattet, wobei kleinste Solarzellen auf dem Zifferblatt eine leistungsstarke Energieversorgung gewährleisten. Die nicht verwendete Energie wird im Akku gespeichert und ermöglicht eine Dunkelgangreserve von bis zu 24 Monaten. Ein umweltfreundliches Konzept, das CASIO bereits seit Beginn der 80er Jahre nutzt und kontinuierlich weiterentwickelt.

Das EDIFICE Power-Paket, das nicht nur Feuer unter dem Hintern macht, sondern dieses in hitzigem Rot auch gleich mit ans Handgelenk bringt!

Technische Daten und Funktionen der EQB-2000 HR:

Bluetooth® Smart via CASIO WATCHES App

Tough Solar Technology®

Massives Edelstahlgehäuse mit IP-Beschichtung

200 Rundenspeicher – Rundenindikator mit Stoppfunktion

Zweite Zeitzone

Tag/Datum

kratzfestes Saphirglas

Bis zu 10 Bar (100 Meter) wasserdicht

UVP: 619 EUR

Der Gesamtwert des von Casio gesponserten Türchens beträgt 619 Euro!

