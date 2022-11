Anzeige Adventskalender 2022 10. Dezember: Carrera Autorennbahn

"Race to Victory" heißt es im Carrera DIGITAL 132 Set. An der Startlinie der 8 Meter langen Rennstrecke steht der brandneue KTM X-BOW GT2 "True Racing, No.16" in orangener Lackierung, der nicht nur mit außergewöhnlicher Technologie, sondern auch durch sein puristisches Design hervorsticht. Sein Gegner ist der knallrote Mercedes-AMG GT3 mit der Nummer 20 und dem Carrera Schriftzug, mit dem das Team von SPS automotive performance beim 12-Stunden-Rennen von Paul Ricard den fünften Platz ergattern konnte. Die Slotcar-Fahrzeuge mit Front- sowie Rück- und Bremslicht bieten der ganzen Familie authentisches Fahrvergnügen. An der Rennstrecke mit High-Speed-Geraden, kniffligen Kurven und Doppelweiche, können alle Generationen zeigen, wer seinen kabellosen Handregler am besten im Griff hat. Die schnittigen Fahrzeuge sind mit Licht ausgestattet und je nach Erfahrung sind Bremsverhalten und Geschwindigkeit individuell einstellbar. Dadurch starten auch Rennfahrer ab 8 Jahren sicher in die Kurve.

Der Gesamtwert des von Carrera zur Verfügung gestellten Gewinns beläuft sich auf rund 369,99 Euro!

Interesse geweckt? Dann machen Sie beim Gewinnspiel mit

Füllen Sie einfach das folgende Formular mit Ihren Daten aus und schon sind Sie im Lostopf. Der glückliche Gewinner wird dann von uns benachrichtigt. Bitte checken Sie anschließend Ihren E-Mail-Posteingang und bestätigen Ihre Teilnahme per Klick auf den Bestätigungslink.

Die Antwort zur Gewinnspielfrage gibt es im folgenden Artikel auf auto-motor-sport.de!

Die Teilnahme ist erst am 10.12.2022 möglich.