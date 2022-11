Anzeige Adventskalender 2022 12. Dezember: 3 Pakete von Freibeutler

Die Tage werden wieder kürzer und die Dunkelheit bricht früher herein als uns lieb ist. Trotzdem kein Grund für uns, das Fahrrad beiseite zu packen. Von wegen! Wir treten brav weiter in die Pedale und bestreiten unseren Weg in die Arbeit oder zur Uni einspurig. Vor allem jetzt spielt Sichtbarkeit im Straßenverkehr wieder eine riesige Rolle. Damit ihr im Herbst und Winter (stil)sicher an euer Ziel kommt und dabei auch gesehen werdet, verlost freibeutler etwas Tolles für die dunkle Jahreszeit: drei Pakete mit je einem Rucksack Bente und einer Hip Bag Fred!

Der Rucksack Bente kommt gleichermaßen klassisch und vielseitig daher: Das schlichte Design des 24-Liter-Raumwunders lässt sich individuell anpassen, da der obere Zugriff auf vier verschiedene Arten verschlossen werden kann. Für den Schnellzugriff ins Innenfach ist Bente mit einem zusätzlichen, Seitenreißverschluss versehen. Der Innenraum des zeitlosen Rucksacks ist durch ein gepolstertes Laptopfach unterteilt. Der Rückenteil verfügt außerdem über ein Portemonnaie-Fach, das mit RFID-Blocker-Technologie ausgestattet ist. Damit auch für den Träger des Rucksacks sicher unterwegs ist, reflektiert nicht nur das Freibeutler-Logo und die Applikationen auf den Tragegurten, sondern gleich die gesamte Front. Ob bei der Arbeit, in der Uni oder auf Reisen – auf das Allround-Talent Bente ist Verlass! Preis: 139,90 Euro.

Flexibel bleiben ist mit Fred ein Kinderspiel. Ob als Bauchtasche oder diagonal auf dem Rücken getragen – die Hip Bag ist der perfekte Begleiter für Unternehmungslustige. Insgesamt vier Einzelfächer bieten auf kleinstem Raum maximalen Platz für die essentiellen Alltagsgegenstände. Geld und Karten lassen sich sicher im RFID-blockierten Außenfach an der Rückseite der Tasche verwahren. Handy und Co. dürfen es sich in einem von drei Innenfächern bequem machen, wo sie, dank wasserabweisendem Material und Aquaguard®-Reißverschluss, auch bei Regen bestens geschützt sind. Preis: 49,90 Euro.

Der Gesamtwert des von freibeutler gesponserten Türchens beläuft sich auf 759,20 Euro!

