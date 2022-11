Adventskalender 2022 15. Dezember: 3 x Premium-Fanpakete von BILSTEIN

Mit dem neuen Claim WAY AHEAD fasst BILSTEIN den eigenen Anspruch zusammen, allen Kunden und Partnern einen Vorsprung zu bieten. Gleichzeitig steht das neue Logo mit dem stilisierten Dämpfer durch seinen reduzierten Look für eine klare Kundenansprache und unterstreicht die Kernkompetenz von BILSTEIN. Auch bei Street-, Track- und Race-Performance-Fahrwerken besitzt das Unternehmen eine große Expertise. In das umfangreiche Produkt-Portfolio fließt die Kompetenz aus der Erstausrüstung zahlreicher Premium-Fahrzeuge genauso ein wie Erfahrungen aus dem Motorsport. Dort genießt BILSTEIN seit Jahrzehnten eine große Wertschätzung. Kein Wunder also, dass das Unternehmen eine breite Fanbase besitzt. Im Rahmen unseres Adventskalender-Gewinnspiels verlosen wir drei attraktive Premium-Pakete für den perfekten BILSTEIN-Lifestyle. Enthalten sind ein Bluetooth-Speaker, der legendäre blau-gelbe Mercedes-AMG-GT3-Rennwagen als Modellauto, ein Taschenschirm, ein Rucksack, ein Smartphone-Ladekabel, ein Kotflügelschutz für alle Selberschrauber, ein Duschtuch und ein Schlüsselanhänger mit einer Gewindefahrwerk-Miniatur.

Womit wir auch schon beim neuesten Produkt des Hauses wären: dem Gewindefahrwerk EVO S für den VW T7. Es verleiht dem VW-Bus der jüngsten Generation nicht nur eine noch attraktivere Optik, sondern optimiert auch die Fahrdynamik deutlich. Das EVO S ist zudem bereits für eine Vielzahl von anderen Automodellen verfügbar. Genauso gilt dies für die weiteren Gewindefahrwerke der EVO Performance Line, die speziell für modernste Fahrzeuge konzipiert wurde.

Los geht es im Programm mit dem bereits erwähnten EVO S, gefolgt vom weitgehend baugleichen EVO SE, das jedoch ein wichtiges Feature besitzt. Es wurde nämlich speziell für Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronischer Dämpferkontrolle entwickelt, sodass diese praktische Funktion weitergenutzt werden kann. Das EVO T1 wiederum bietet eine zehnfache Parallelverstellmöglichkeit von Zug- und Druckstufe. Last but not least gibt es schließlich noch das EVO R für den Motorsporteinsatz. Somit ist die EVO Performance Line die perfekte Ergänzung im BILSTEIN Programm zu den legendären Sport- und Gewindefahrwerken B12, B14, B16 und Clubsport.

Der von Bilstein zur Verfügung gestellte Gewinn hat einen Gesamtwert von 1.087 Euro!

