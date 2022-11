Anzeige Adventskalender 2022 16. Dezember: CITIZEN Promaster AT8227-56X

CITIZEN feiert über 30 Jahre PROMASTER, unsere Kollektion von Sportuhren in Profi-Qualität mit einem Reiz für den täglichen Abenteurer. Mit Blick auf die Vergangenheit denken wir über unsere reiche Geschichte der Zeitmessungsinnovation nach. PROMASTER war schon immer von großen Abenteuern inspiriert, mit höchster Funktionalität und Ausdauer für jede Kategorie in der Luft, zu Land und zu Wasser.



Taucher- und Segleruhren, Fliegeruhren, Bergsteiger- und Rennfahreruhren – das alles finden Sie bei PROMASTER. Funktionalität durch innovative Technologie. Sorgfältig durchdachte Sicherheit für den Anwender. Langlebigkeit, die für extreme Umgebungen geeignet ist.

Eco-Drive Uhren Kollektion

Vor über 40 Jahren entwickelten wir bei CITIZEN die Eco-Drive Technologie, die jedes Licht in Energie umwandelt und sie in einer wiederaufladbaren Energiezelle speichert. Mit Eco-Drive erzeugen unsere Uhren auch bei schwacher künstlicher Beleuchtung Energie. Einmal voll aufgeladen, laufen die meisten Uhren länger als sechs Monate – auch bei Dunkelheit. Manche Modelle warnen Sie, wenn sich die Ladung dem Ende neigt oder gehen in den Stromsparmodus, sobald die Uhr im Dunklen liegt. Dank dieser Technologie sparen wir viele Ressourcen, denn der regelmäßige Batteriewechsel ist nicht mehr nötig, und Sie leisten jeden Tag einen Beitrag zum Umweltschutz.

Technik:

Nr: AT8227-56X

Analog Chronograph

Edelstahlgehäuse, und Edelstahlarmband – Sicherheitsschließe

entspiegeltes Saphirglas Zifferblattfarbe grün hinterlegt

Eco-Drive, 180 Tage Gangreserve

20 bar wasserdicht

24 Std.Anzeige, Antimagnetisch, Eco-Drive, Energiereserveanzeige, Energiesparmodus, Funkuhr – EUR, JPY, USA, China, Ortszeit für: 26 Städte, Perpetual Calender, Stoppuhr: max.60 Min,1/20 Sek, Tag/Datum, Weltzeit

Der von Citizen zur Verfügung gestellte Gewinn hat einen Gesamtwert von 599 Euro!

