Anzeige Adventskalender 2022 17. Dezember: Sonos Ray Soundbar

Bester Sound zu Weihnachten kommt von Sonos! Mit der kompakten Sonos Ray Soundbar klingen Weihnachtsfilme und -musik gleich noch besser.

Die kompakte Soundbar Sonos Ray bringt beeindruckend Sound für ihre Größe direkt nach Hause. Dank Ray ist es so einfach wie noch nie zuvor, ein erstes Home Entertainment System aufzubauen oder ein bestehendes System zu erweitern. Dank akustischen Innovationen, die für perfekt ausbalancierten Sound, kristallklare Dialoge und kraftvollen Bass sorgen, setzt Ray neue Maßstäbe. Durch das schlichte Design fügt sich die Soundbar in jeden Einrichtungsstil ein, egal ob auf einem Sideboard, im TV-Schrank oder unter dem Weihnachtsbaum. Die Sprachverbesserung von Sonos sorgt für kristallklare Dialoge, sodass auch der älteste Weihnachtsklassiker wie neu klingt. Alte und neue Weihnachtshits klingen dank Ray ebenfalls, als stünden die Sternsinger direkt vor der Haustür. Wer noch auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtssound ist, wird bei den zahlreichen festlichen Sendern auf Sonos Radio fündig. Holidaze, Holiday Concerto oder Mistletoe sorgen am Weihnachtsabend für die richtige Stimmung.

Weitere Informationen auf holiday.sonos.com

Das von Sonos gesponserte Türchen hat einen Gesamtwert von 299 Euro!

Interesse geweckt? Dann machen Sie beim Gewinnspiel mit

Füllen Sie einfach das folgende Formular mit Ihren Daten aus und schon sind Sie im Lostopf. Der glückliche Gewinner wird dann von uns benachrichtigt. Bitte checken Sie anschließend Ihren E-Mail-Posteingang und bestätigen Ihre Teilnahme per Klick auf den Bestätigungslink.

Die Antwort zur Gewinnspielfrage gibt es im folgenden Artikel auf auto-motor-und-sport.de!

Die Teilnahme ist erst am 17.12.2022 möglich.