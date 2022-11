Anzeige Adventskalender 2022 21. Dezember: EDIFICE Chronograph EQB-2000

Die neuen EDIFICE Chronographen EQB-2000 mit massivem Edelstahlgehäuse bringen Funktion und Energie ans Handgelenk. Ob auf der Rennstrecke oder im Alltag, die Uhren des japanischen Uhrenherstellers sorgen für den extra Kick. Inspiriert aus der Welt des Motorsports stehen die Chronographen für präzise Zeitmessungen auch von Höchstgeschwindigkeiten und greifen technische Design-Elemente aus Rennwagen auf, die sich auf dem Zifferblatt wiederfinden.

Außen kantig, innen rund – das auffallende Gehäuse wird abgerundet durch eine schwarz ionisierte Lünette, auf der eine Tachymeter-Skala eingeprägt ist. Mit dieser lässt sich unter anderem die Durchschnittsgeschwindigkeit für eine zurückgelegte Strecke bestimmen. Die Basis des Zifferblattes erinnert an Asphalt auf der Rennstrecke. Zwei charakteristische Streben bilden ein Kreuz und knüpfen damit an den Look der Radaufhängungen von Rennwagen an.

Die Form der Hilfszifferblätter ist Cockpitinstrumenten nachempfunden, wobei bunte Zeiger und Farbakzente die wichtigsten Technik-Features der Uhren hervorheben. Diese sind wie die farbkodierten Lenkradknöpfe im Rennsport gestaltet, damit die wichtigsten Funktionen blitzschnell erkannt werden können. Bei 6 Uhr ist der integrierte Rundenspeicher mit Stoppfunktion abzulesen, der bis zu 200 Rennrunden aufzeichnet. Dabei zeigt er die Geschwindigkeitsdifferenzen zwischen gefahrenen Abschnitten auf der Strecke oder ganzen Runden an. Die zweite Zeitzone bei 9 Uhr wird durch die Indikatoren PM und AM bei 8 Uhr präzisiert, wobei sich bei 12 Uhr eine 24-Stunden-Anzeige befindet. Für optimale Ablesbarkeit auch in der Dunkelheit sorgen große, weiße Stabindizes sowie Zeiger mit fluoreszierender Beschichtung. Ein robustes Edelstahlarmband unterstreicht den sportlichen Charakter dieser markanten Uhr.

Der Connected Chronograph verbindet sich per Bluetooth mit der CASIO WATCHES App und stellt die Uhrzeit automatisch ein. Auch die Daten des integrierten Rundenspeichers lassen sich so bequem übertragen und in der App ablesen. Diese ermöglicht auch die Anzeige und genaue Analyse der einzelnen Streckenabschnitte.

Zudem ist die Uhr mit der von CASIO entwickelten Tough Solar® Technologie ausgestattet, wobei kleinste Solarzellen auf dem Zifferblatt eine leistungsstarke Energieversorgung gewährleisten. Die nicht verwendete Energie wird im Akku gespeichert und sichert damit eine Dunkelgangreserve von bis zu 24 Monaten. Ein umweltfreundliches Konzept, das CASIO bereits seit Beginn der 80er Jahre nutzt und kontinuierlich weiterentwickelt.

Der EDIFICE EQB-2000 Connected Chronograph. Ein Statement für echte Macher!

Technische Daten und Funktionen der EQB-2000:

Bluetooth® Smart via CASIO WATCHES App

Tough Solar Technology®

Massives Edelstahlgehäuse

200 Rundenspeicher – Rundenindikator mit Stoppfunktion

Zweite Zeitzone

Edelstahlarmband (EQB-2000DC IP-Beschichtung)

kratzfestes Saphirglas

Bis zu 10 Bar (100 Meter) wasserdicht

UVP: 469 EUR

Der Gesamtwert des von Casio gesponserten Türchens beträgt 469 Euro!

