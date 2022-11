Anzeige Adventskalender 2022 22. Dezember: PIRELLI Ski

Pirelli feiert in diesem Jahr sein 150. Jubiläum – und das auch auf dem Schnee! Mit einer besonderen Auflage der PIRELLI Ski, entwickelt in Kooperation mit BlossomSki, einer international führenden Manufaktur von Hochleistungs-Ski.

Bei dem Ski handelt es sich um einen Carver. Er ist also für erfahrene Skifahrerinnen und Skifahrer gedacht, die ihren Stil je nach Lust und Laune sowie den äußeren Bedingungen variieren möchten: mal gemütlich, mal sportlich schnell, mal lange, mal kurze Schwünge, mal gecarvt.

Die in limitierter Auflage produzierten PIRELLI Ski ermöglichen eine Top-Performance. Sie sind mit einem besonderen Sidecut ausgestattet und bieten auch bei hohen Geschwindigkeiten jederzeit Präzision und ein gutes Handling.

Gefertigt wurde das Modell in Zusammenarbeit mit Pirelli Ingenieuren in den Blossom-Werkstätten im norditalienischen Val Chiavenna. Zu den technischen Highlights gehört die von Pirelli entwickelte Gummi-Schicht in der Sandwichkonstruktion des Skis, in der mehrere Schichten aus unterschiedlichen Materialien übereinanderliegen.

Konkret: Der Ski hat einen Holzkern, eine Graphit-Sohle, eine doppelte Schicht Titanal (eine hochfeste Aluminiumlegierung) zur Stabilisierung sowie triaxiales Fiberglas für eine perfekte Torsion. Darüber hinaus enthält der Ski als einzigartiges Plus eine besondere Verbundschicht, die Ingenieure von Pirelli eigens für diesen Zweck entwickelten. Dabei handelt es sich um eine Gummimischung, die während einer Abfahrt bis zu 60 Prozent der auf den Ski wirkenden Belastung dämpfen kann. Daraus resultiert ein Ski, der es ermöglicht, sowohl bei präzise geschnittenen als auch bei entspannt gedrifteten Schwüngen hervorragende Leistungen zu erzielen. Die Fahrt wird flüssiger und sicherer.

Aber auch ihre edle Optik überzeugt: Die Skispitze ziert das legendäre langgezogene P des PIRELLI Logos, auf dem Skiende befindet sich das offizielle Logo zum 150. Jubiläum von Pirelli, das die traditionsreiche Geschichte von Performance und Stil des Konzerns zelebriert. Und auf der Unterseite stehen zwei Worte: POWER und CONTROL, eine Hommage an den berühmten Pirelli Claim : "POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL".

Bei einer Taillierung von 121 – 71 – 106 mm ist der PIRELLI Ski in folgenden Längen erhältlich:

151 / 158 / 164 / 170 / 176 / 181 cm.

Jede Länge weist einen anderen Radius auf: 10 / 11 / 13 / 14 / 16 oder 17 Meter.

Der Gesamtwert des von Pirelli gesponserten Türchens beläuft sich auf 1.170 Euro!

