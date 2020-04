Eine runde Sache – unsere Sommerpromotion Attraktive Preise mit jedem gekauften Satz NEXEN-Reifen

Zugegeben, es gibt spannendere Dinge als Reifen. Aber nicht für uns. Unsere Ultra-High-Performance-Reifen, produziert nach modernsten Standards in Europa. Technologie und Qualität auf höchstem Niveau, eben eine runde Sache. Als Dankeschön für Ihr Vertrauen in unsere Sommer- und Ganzjahresreifen haben Sie die Chance auf attraktive Preise mit jeden gekauften Satz Reifen. Bis zum 30.06.2020 werden unter allen Teilnehmern u.a. 135 Amazon Gutscheine, signierte Trikots und Fußbälle Eintracht Frankfurt und 28 begehrte Plätze an der NEXEN Purple Academy im Wert von über 40.000€ verlost. Einfach teilnehmen und registrieren auf der Aktionsseite: nfera-kampagne.nexentire.com

NEXEN TIRE, 1942 gegründet, gehört weltweit zu den Top-Unternehmen in der Reifenindustrie, mit einer Verbreitung in 141 Ländern. NEXEN TIRE hat 2019 den Ausbau seines globalen Netzwerks abgeschlossen: Die NEXEN "UniverCity", das zentrale Forschungs- und Entwicklungsinstitut in Seoul, Korea, der "THINK TANK" des Unternehmens, das europäische F&E-Zentrum in Kelkheim nahe Frankfurt/Main, speziell für die individuellen Bedürfnisse des europäischen Marktes konzipiert, das Nordamerikanische F&E-Zentrum und das neue europäische Werk in Žatec.

Durch den Ausbau der Produktionskapazitäten will NEXEN TIRE seine globale Präsenz stärken und sich weiter auf allen Märkten mit zukunftsweisenden Produkten und herausragender Qualität etablieren. Das gilt auch für den Erstausrüstungsmarkt.

Nexen Tire

Pünktlich zur diesjährigen Sommer-Umrüst-Saison erweitert NEXEN TIRE sein breitgefächertes Reifenportfolio um den N'FERA Sport, das neue UHP-Profil für sportlich ambitionierte Fahrer hochmotorisierter Fahrzeuge.

Der N'FERA Sport, ein Ultra High Performance (UHP) Reifen ist für hohe Geschwindigkeiten ausgelegt, bei großem Fahrkomfort, verbunden mit einem exzellentem Handling. Das optimierte Profildesign sorgt für ausgezeichnete Performance bei Nässe sowie verbesserten

Bremseigenschaften. Hervorragende Fahreigenschaften wurden dem neuen Sommerprofil auch in aktuell veröffentlichten Reifentests attestiert.

Darüber hinaus startet im Frühling als weiterer UHP-Sommerreifen der komfortable N´FERA Primus in 32 Größen von 16"-18" und damit passend für alle gängigen Fahrzeugkategorien.

Mit diesem Reifen spricht NEXEN TIRE all die Fahrer von oberen Mittelklassefahrzeugen an, die Wert auf Komfort, Laufruhe und Laufleistung legen, ohne die Sicherheitsaspekte wie kurze Bremswege und hervorragende Aquaplaningeigenschaften zu vernachlässigen.