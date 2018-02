Der Autokonzern Fiat-Chrysler besinnt sich auf seine Historie und bietet künftig übder die Tochter FCA Heritage selbst klassische Automobile der Marken Alfa Romeo, Abarth, Lancia und Fiat an.

Im Rahmen der Oldtimer-Messe „Rétromobile“ in Paris hat FCA Heritage, die für klassische Fahrzeuge der Marken Abarth, Alfa Romeo, Fiat und Lancia zuständige Abteilung von Fiat Chrysler Automobiles (FCA), jetzt einen neuen Service vorgestellt. Mit dem neuen Programm „Reloaded by Creators“ will der Konzern Endkunden künftig sorgfältig ausgesuchte Klassiker direkt ab Hersteller anbieten.

Start mit fünf Oldtimern

Dazu wird FCA Heritage eine begrenzte Anzahl Oldtimer erwerben, um sie bei Bedarf originalgetreu zu restaurierten. Die so erzielten finanziellen Mittel sollen genutzt werden, um die eigene historische Sammlung auszubauen. FCA Heritage beschreitet damit zukünftig einen unter internationalen Museen üblichen Weg.

Den Anfang machen fünf Klassiker: ein Alfa Romeo Spider (1991), ein Lancia Fulvia Coupé Montecarlo (1973), ein Pininfarina Spidereuropa (1981), ein Alfa Romeo SZ (1989) und ein Lancia Appia Coupé (1959). Spider, Fulvia und Spidereuropa repräsentieren die jeweils letztgebauten Modelle der Baureihe. Appia und SZ sind außergewöhnliche Designvarianten innerhalb ihrer Baureihe.