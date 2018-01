Um im Premiummarkt weiter zu punkten, legt Audi in allen Klasse nach. Die Produktoffensive reicht vom kleine A1 bis zum Audi e-Tron GT als Porsche Mission E-Derivat. Und auch bei den SUV sehen die Ingolstädter noch die ein oder andere Lücke im Modellprogramm. Mittelfristig werden alle Modelle serienmäßig als Mildhybrid ausgeführt und kommen je nach Segment mit einem 48-Volt oder dem preisgünstigeren 12-Volt-Bordnetz.

Audi RS4 – Ende 2017

Audi bringt die RS-Version der aktuellen Baureihe B9 als Limousine und als Kombi Avant an den Start. Allerdings stehen die Zeichen auf Veränderung. Der freisaugende 4,2-Liter-V8 wandert aufs Altenteil. In seine Fußstapfen tritt der 2,9-Liter-V6-Motor mit Biturboaufladung aus dem aktuellen Porsche Panamera. Der leistet im RS4, und auch im neuen RS5, 456 PS und 600 Nm. Damit soll der RS4 in knapp unter 4 Sekunden von Null auf 100 km/h spurten. Die Vmax wird bei 250 km/h limitiert, optional wird auch bis 280 km/h freigeschaltet.

Foto: Christian Schulte Der neue Audi A6 kommt schon in der Basisausführung kräftig daher.

Audi A6 – 2018

Der neue Audi A6 zeigt sich schon in der Basisversion besonderes dynamisch und stämmig. Dazu tragen die ausgestellten Radläufe ebenso bei, wie die schmalen LED-Scheinwerfer und der breite Grill. Das C8-Modell kommt nach dem Juni 2018 auch als Kombiversion Avant und als Allroad. Das Modell baut auf dem Modularen Längsbaukasten (MLB) des aktuellen Audi Q7 auf und dürfte im Vergleich zum Vorgänger rund 100 Kilo leichter ausfallen. Basismotor werden die Zweiliter als TFSI und TDI wie beim A7 sein. Alle Aggregate werden in Sachen Verbrauch nochmals optimiert.

Besonderheiten: Als weitere Modelle folgen die S und die RS6-Versionen mit bis zu 600 PS.

Audi A7 – 2018

Optisch lehnt sich der A7 eng an den Audi A8 an. Die Scheinwerfer fallen schmal aus, der Grill kommt breit daher. Im Vergleich zum neuen Audi A6 soll sich der A7 deutlich in Sachen Radstand und Platz für die hinteren Passagiere unterscheiden. Als Basismotor gibt es Zweiliter-TDI und -TFSI mit 190 und 252 PS.

Besonderheiten: Neben den konventionellen Motoren bietet Audi auch im A7 einen Plug-in-Hybrid mit Dreiliter-V6 an. Diese kommen als Benziner und als Diesel auf den Markt mit 245 PS Systemleistung. Der stärkste Sechszylinder kommt als Top-Aggregat auf 600 PS.

Foto: Christian Schulte Audi Q8: Der Super-SUV darf auch einen W12-Motor tragen.

Audi Q8 – 2018

Der neue Audi Q8 baut auf der Plattform des neuen Audi Q7 auf und wird in etwa die gleichen Dimensionen wie der Fullsize-SUV aufweisen (5,02 Meter lang, 2,04 Meter breit und 1,70 Meter hoch). Allerdings verfügt der Audi Q8 nur über zwei Einzelsitze hinten – er kommt also als reiner Viersitzer. Gegenüber dem Plattform-Spender Q7 wurde die Dachlinie abgesenkt. Dazu gibt es eine extrem flache und zugleich sehr breite C-Säule sowie die stark ausgestellte Schultern über den Rädern.

Besonderheiten: In Sachen Fahrwerk verfügt der Q8 über eine Luftfederung mit geregelter Dämpfung. Die Kraft der Motoren leitet die Achtgang-Automatik permanent an alle vier Räder weiter.

Foto: Audi Audi E-Tron: Der erste rein elektrische SUV der Ingolstäder.

Audi E-Tron – 2018

Es wird der erste rein elektrische SUV der Marke und soll Modellen wie dem Model X von Tesla Einhalt gebieten. Als SUV-Coupé konzipiert, wird das Modell mit einer Reichweite von 500 Kilometern aufwarten. In Sachen Cockpitgestaltung orientiert sich der E-Tron beim Audi A8. Al weiteres Modell kommt 2018 der E-Tron Sportback in der Größe des Q6.

Besonderheiten: Bei den Abmessungen bleibt die Serienversion im Vergleich zur E-Tron Quattro-Studie gleich. Das heißt: 4,88 Meter lang, 1,93 Meter breit und nur 1,54 Meter hoch. Der Radstand liegt bei 2,91 Meter.

Audi E-Tron GT – 2022

Auf Basis des Porsche-Elektrosportwagens E-Tron soll es auch ein Audi-Derivat mit reinem Elektroantrieb geben. Der E-Tron GT erhält die typische E-Tron-Optik mit dem inversen Singleframe-Grill, setzt auf die 800 Volttechnik des Porsche und auf das Unterflurbatteriepaket mit einer Kapazität vom 100 kWh.

Besonderheit: Die Fahrleistungen sollen über denen des Audi RS 7 liegen.