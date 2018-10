Schon kurze Zeit, nachdem die Große Koalition ihr Diesel-Maßnahmenpaket vorgelegt hat, droht Autokäufern ein undurchsichtiges Rabatt- und Prämienchaos. Einige Hersteller fördern nur Neuwagen, andere gewähren auch Boni beim Kauf eines jungen Gebrauchten. Einige geben nur für Diesel bis Euro 5 Geld zurück, andere nehmen auch Euro-6-Selbstzünder in ihr Programm mit auf. Manche Marke befristet ihre Aktion, andere nicht – und so weiter. In unserer Übersicht sehen Sie, welche Prämien die einzelnen Hersteller genau gewähren.

Diese Umtauschprämien bietet Daimler

Daimler bietet modellabhängig bis zu 10.000 Euro Umtauschprämie, die auf die vereinbarte Summe der Inzahlungnahme aufgeschlagen wird. Der Konzern knüpft dies aber an Bedingungen. Erstens: Das Angebot gilt nur für die 14 Schwerpunktregionen (welche das sind, lesen Sie hier). Zweitens: Das eingetauschte Auto muss ein Euro-4- oder Euro-5-Diesel sein. Drittens: Wer die Option auf die 10.000-Euro-Prämie haben möchte, muss sich einen Mercedes-Neuwagen kaufen, der nach den Abgasnormen Euro 6c oder Euro-6d-Temp zertifiziert ist. Gebrauchtwagenkäufer, die sich in Daimlers Junge-Sterne-Sortiment bedienen, bekommen bis zu 5.000 Euro Rabatt. Laut Händler- und Vertriebskreisen schlüsselt Daimler seine Prämien bei Neu- und Gebrauchtwagen folgendermaßen auf:

Daimler-Umtauschprämien Neuwagen

Neuwagen Umtauschprämie in Euro Mercedes A- und B-Klasse sowie Derivate 3.000 Mercedes C- und E-Klasse sowie Derivate 6.000 Mercedes S- und GLS-Klasse sowie Derivate 10.000

Daimler-Umtauschprämien Gebrauchtwagen

Gebrauchtwagen Umtauschprämie in Euro Bis einschließlich C-Klasse sowie Derivate 3.000 Ab einschließlich E-Klasse sowie Derivate 5.000

Für Kunden in allen anderen Regionen Deutschlands erhält Daimler seine bisherige Umweltprämien-Regelung aufrecht. Für Alt-Diesel der Normen 1 bis 4 zahlt der Hersteller bis zu 2.000 Euro zuzüglich Inzahlungnahmepreis beim Kauf eines neuen Mercedes-Modells. Wer einen Junge-Sterne-Gebrauchtwagen wählt, bekommt 1.500 Euro zurückerstattet. Bei einem Smart-Neuwagen beträgt die Prämie 1.000 Euro. Daimler gewährt zusätzlich den Wertausgleich für ein Euro-1- bis Euro-3-Diesel-Modell, wenn dieses verschrottet wird. Euro-4-Diesel können nur bei einem Händler in Zahlung gegeben werden. Die Umtauschprämie soll es dann zusätzlich zum dafür vereinbarten Preis geben.

BMW zahlt 6.000 Euro beim Neuwagenkauf

BMW gewährt seit dem 1. Oktober 2018 und vorerst befristet bis Jahresende 2019 seine „Umweltprämie+“ sowohl für Neu- als auch Gebrauchtwagen. Die Münchner stellen aber strikte Bedingungen. 6.000 Euro Prämie erhält, wer einen nach Euro 6 zertifizierten BMW- oder Mini-Neuwagen mit Verbrennungsmotor kauft oder least. Allerdings nur dann, wenn dabei ein BMW oder Mini mit Euro-4- oder Euro-5-Diesel abgegeben wird. Dieselfahrer anderer Marken, die auf einen BMW umsteigen wollen, schauen also erst einmal in die Röhre. Und es gibt weitere Bedingungen: Das Auto muss mindestens zwölf Monate auf den Halter zugelassen gewesen sein und der Halter muss in einer der 14 belasteten Städten leben. Immerhin beinhaltet das BMW-Programm auch junge Gebrauchte, für die es 4.500 Euro Rabatt gibt. Wer zum (neuen) BMW i3 oder einem Plug-in-Hybriden greift, kommt zusätzlich in den Genuss des Elektrobonus'. Ein i3 wird dadurch bis zu 10.000 Euro günstiger.

Nicht kombinierbar ist die Umweltprämie+ mit der bisher angebotenen Umweltprämie, die aber für den Rest Deutschlands in Kraft bleibt. Dabei gibt es 2.000 Euro Rabatt beim Kauf eines neuen BMWs bzw. 1.500 Euro für einen Vorführwagen oder jungen Gebrauchten. Dieser muss entweder elektrifiziert sein oder darf einen maximalen CO2-Ausstoß von 130 g/km haben. Außerdem darf der eingetauschte Diesel höchstens Euro 5 erfüllen.

Alle Autos mit Euro 6d-Temp Diese Modelle fürchten kein Fahrverbot

VW-Konzern will bis zu 5.000 Euro Rabatt gewähren

Volkswagen bleibt derzeit noch vage, was eine neue Umtauschprämie angeht. In einer offiziellen Mitteilung heißt es: „Die Volumenmarken des Volkswagen-Konzerns werden so zeitnah wie möglich Umstiegsprämien für Kunden von EU1- bis EU-5-Diesel-Fahrzeugen in 14 Städten anbieten, die auf ein modernes Fahrzeug aus dem Volkswagen-Konzern umsteigen wollen.“ Bisher kommunizieren die Wolfsburger weder, wie viel Geld es beim Kauf welches Modells zurückgibt, noch irgendwelche anderen Bedingungen. Es heißt nur, dass die Prämien für eingetauschte Autos der Abgasnormen 1 bis 4 etwa 4.000 Euro geben soll, für Euro-5-Diesel sollen rund 5.000 Euro fließen. Andere Prämienaktionen gibt es bei VW derzeit nicht.

Bis zu 8.000 Euro für alte Diesel bei Ford

Ford verlängert das im August aufgelegte Maßnahmenpaket und erweitert es. Weiterhin gibt es je nach gewähltem Neuwagen mit Benzin-, Diesel- oder Hybridantrieb bis zu 8.000 Euro Rabatt. Der Unterschied: Die Prämie gibt es nicht mehr nur für Kunden, die einen Diesel mit den Abgasnormen 1 bis 4 eintauschen, sondern sie wird jetzt auch auf Euro-5-Diesel ausgeweitet.

Diesel Umweltprämie Ford

Modell Umstiegsprämie in Euro Ford KA+ 1.750 Ford Fiesta 4.000 Ford Tourneo Courier 4.000 Ford Tourneo Connect 4.500 Ford EcoSport 5.000 Ford Focus 5.000 Ford B-MAX 5.500 Ford C-MAX 5.500 Ford Grand C-MAX 6.000 Ford Kuga 6.500 Ford Mondeo 7.000 Ford S-MAX 7.000 Ford Galaxy 7.000 Ford Edge 8.000 Ford Mondeo Hybrid 8.000

Toyota bietet Umstiegsbonus auf Hybrid

Wer seinen Diesel gegen einen neuen Toyota-Hybrid eintauscht, erhält dafür von den Japanern einen Bonus in Höhe von bis zu 5.000 Euro. Der Unterschied zu anderen Herstellern: Der Bonus gilt für Selbstzünder bis hinauf zur Abgasnorm Euro 6. Die neue Prämie gibt es für die Modelle Yaris Hybrid, Auris Hybrid und Auris Touring Sports Hybrid, den RAV4 Hybrid sowie den C-HR Hybrid. Unverständlich: Der Prius ist vorerst weder in seiner Standardvariante noch als Siebensitzer oder Plug-in-Hybrid in dem Programm enthalten. Der Diesel-Eintauschbonus ist gültig bei Inzahlungnahme eines mindestens sechs Monate auf die Person zugelassenen Diesel-Gebrauchtwagens bei gleichzeitigem Kauf eines Neufahrzeugs. Das Angebot gilt ausschließlich für Privatkunden.

Diesel-Eintauschbonus Toyota

Modell Umstiegsprämie in Euro Toyota Yaris Hybrid 2.800 Toyota C-HR Hybrid 3.800 Toyota Auris Hybrid (inkl. Touring Sports) 5.000 Toyota RAV4 Hybrid 5.000

Renault zahlt bis zu 10.000 Euro für Alt-Diesel

Renault beteiligt sich an der Aktion gegen die Alt-Diesel und zahlt deutschlandweit für Fahrzeuge der Abgasnormen 1 bis 5 bis zu 10.000 Euro. Die Prämie gilt nur für Privatkunden und Neufahrzeuge, ist vorerst bis zum 30. November 2018 befristet und nach Modellen gestaffelt (siehe Tabelle). Dabei ist es egal, ob der neu gekaufte Renault ein Benziner, Diesel oder Elektroauto ist. Allerdings muss der abgegebene Diesel mindestens sechs Monate auf den Halter zugelassen gewesen sein. Wer sich für ein Elektroauto entscheidet, kann die Diesel-Tauschprämie mit der Elektroprämie kombinieren. Der Zoe wird dadurch dank 2.000 Euro staatlichen Bonus', 3.000 Euro Elektro-Bonus von Renault und 3.000 Euro Diesel-Rabatt insgesamt 8.000 Euro günstiger.

Diesel Umweltprämie Renault

Modell Umtauschprämie in Euro Renault Twingo 2.000 Renault Clio 3.000 Renault Kangoo (Pkw) 3.000 Renault Zoe 3.000 (+ 5.000 E-Auto-Bonus) Renault Captur 4.000 Renault Kadjar 5.000 Renault Megane 5.000 Renault Scenic 5.000 Renault Trafic (Pkw) 5.000 Renault Master (Pkw) 5.000 Renault Koleos 10.000 Renault Talisman 10.000 Renault Espace 10.000

Nissan legt den „Diesel-Deal“ neu auf

Nissan gewährt modellabhängig zwischen 3.000 und 5.000 Euro Rabatt für Neuwagen mit Verbrennungsmotoren (siehe Tabelle) – das ist weniger als beim bisherigen „Diesel-Deal“. Das Angebot gilt für Selbstzünder der Abgasnormen Euro 1 bis 5, allerdings unter drei Voraussetzungen: Der eingetauschte Diesel muss mindestens sechs Monate auf den Kunden zugelassen sein, der neue Kaufvertrag muss bis zum 31. Dezember 2018 unterschrieben sein, und der Händler muss das bisherige Auto ankaufen. Ein Sonderfall ist das Elektroauto Nissan Leaf, bei dem sich der Diesel-Deal und die Elektroboni von Staat und Hersteller auf einen Rabatt von 5.400 Euro summieren. Die Modelle Pulsar, Evalia, 370Z und GT-R sind vorerst außen vor und die Eintauschprämie ist nicht mit anderen Angeboten kombinierbar.

Diesel Umweltprämie Nissan