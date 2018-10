Die Fahrzeuge der Edition 99 sind an ihren fünf verfügbaren Sonderlackierungen – Grigio Medio, Feuerorange, Alpina Blau, Saphirschwarz und Mineralweiß – und den in Schwarz-Hochglanz abgesetzten Elementen zu erkennen. Ergänzend tragen die Alpina Edition 99 in Ferric Grey lackierte 20-Zoll-Schmiederäder im klassischen Alpina-Design. Auf Wunsch können auch eine Heritage-Folierung in Anthrazit (Motorhaube, Dach, Kofferraumdeckel) oder Deko-Set-Optionen in Schwarz matt oder Blau matt in Verbindung mit den ausgewählten Außenlackierungen gewählt werden.

Weiter verfeinerter Innenraum

Auch im Innenraum hat Alpina für die Editionsmodelle nochmals nachgelegt. Als Alternative zu Pianolack stehen Alcantara Anthrazit oder Leder Carbon als Interieurleisten zur Verfügung. Exklusiv sind die aus Vollaluminium gefrästen Schaltwippen in Schwarz matt. Die Nahtfarbe des handgenähten Sportlederlenkrads ist jeweils passend zur Außenlackierung ausgeführt. Koffer- und Fußraummatten sind mit Leder eingefasst. Ein Produktionsnummernschild aus gebürstetem Edelstahl trägt die jeweilige Zählnummer der limitierten Sondermodelle. Die Editions-Coupés haben Sportsitze mit Alcantara-Leder-Bezug, die Sitze der Cabrios tragen reine Lederbezüge.

Vorstellung neuer Alpina D5 S Selbstzünder mit 388 PS

Noch fahrdynamischer abgestimmt zeigen sich die Edition 99-Coupé-Modelle mit dem Sport-Plus-Fahrwerk plus Versteifungsmaßnahmen an Vorder- und Hinterwagen. Die Cabrios kommen mit dem Alpina-Standardfahrwerk.

Biturbo mit mehr Leistung

Auch motorisch wurde nachgelegt. In Kombination mit einer sieben Kilogramm leichteren Titan-Auspuffanlage von Akrapovic steigt die Leistung des Dreiliter-Bi-Turbos von 440 auf 452 PS. Das maximale Drehmoment klettert von 660 auf 680 Nm. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h absolvieren die Edition 99-Modelle in nur 3,9 bis 4,3 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 303 bis 306 km/h.

Bestellbar sind die Edition 99-Modelle ab sofort, ausgeliefert werden sie dann ab Ende des ersten Quartals 2019. Das Coupé startet bei 88.900 Euro, mit Allradantrieb werden 91.800 Euro verlangt. Die Cabrioversion ist ab 96.100 Euro zu haben.