Amazon lädt 2018 wieder zur fröhlichen Schnäppchen-Schlacht am Prime Day. Bevor Sie sich jetzt in der Fülle von Rabatt-Angeboten verlieren, finden Sie hier die zehn besten Deals für Autofahrer. Nach und nach informieren wir Sie über die besten Blitzangebote. Alle Tagesangebote können Sie schon jetzt sehen. Der Prime Day endet am Dienstag um 24 Uhr.

Die besten Deals am Amazon Prime Day

Philips 12972XV+S2 X-tremeVision

Foto: amazon

Philips X-tremeVision Autolampen sind die hellsten Halogenscheinwerferlampen auf dem Markt. Sie bieten bis zu 130% mehr Helligkeit sowie bis zu 130 Meter Reichweite. Mit Philips X-tremeVision Autolampen sehen Sie im Vergleich zu Standard-Halogen-Lampen bis zu 45 m weiter, sodass Sie zwei Sekunden mehr Zeit haben, um zu reagieren. Dies hilft Ihnen, Hindernisse und mögliche Risiken früher zu erkennen.

Der Deal läuft noch bis Montag 16. Juli 23:00 Uhr.



statt 45,99 € 15,19 € 67% Angebot bei Amazon ansehen

Das sagen die Käufer – Die Lichtausbeute selbst bei konstruktiv wenig optimierten Freirelflektor-Scheinwerfern (Renault Clio 2 Campus) , als auch bei Ellipsoid-Scheinwerfern (Audi A4 B5), ist gigantisch. Seit dem Wechsel zu diesem Leuchtmittel beim Clio ist das Abblendlicht sogar heller und weiter leuchtend als das serienmäßige Fernlicht (bei neuem Scheinwerfer samt Original-Leuchtmitteln und korrekt eingestelltem Licht) und kann sogar mit älteren Xenon-Scheinwerfern konkurrieren. Die Hell-Dunkel-Grenze ist sehr schön scharfkantig und die Lichtfarbe ist relativ weißlich, aber ohne Blaustich.

Die Lampen sind echt Klasse! Natürlich nicht vergleichbar mit Xenon-Licht, aber im Vergleich mit den normalen Halogen-Lampen vom Hersteller, welche ich vorher drin hatte, ist es ein viel weißeres und helleres Licht. Von der Entfernung wäre es schöner wenn sie noch etwas weiter reichen würden, aber auch hier eine wesentliche Verbesserung zu vorher. Bleibt abzuwarten, wie lange sie halten werden, aber lieber gebe ich öfter etwas Geld für helleres Licht aus, als Geld zu sparen und im „Dunkeln“ zu fahren.

Severin KB 2922 Elektrische Kühlbox

Foto: amazon

· Leistung: ca. 58 W

· Kapazität/Inhalt: ca. 20 Liter

· Energieeffizienzklasse: A++

· mit Netzanschluss und zusätzlicher 12 V-Anschlussleitung für z.B. Zigarettenanzünder

· kühlt bis zu 20°C unter Umgebungstemperatur

· Warmhaltefunktion für z.B. Speisen auf ca. 50-60°C

· inkl. umweltfreundlicher ECO-Funktion (8 W)

· abnehmbarer Deckel

· praktischer Tragegriff

· Kabelfach

· 1 langlebiger, bürstenloser Lüftermotor

Der Deal läuft noch bis Dienstag 17. Juli um 23:05 Uhr.

statt 123,99 € 43,99 € 65% Angebot bei Amazon ansehen

Das sagen die Käufer – Die BOX ist zwar klein – aber so hab ich sie ja auch bestellt :P – aber sie hält auch was der Hersteller verspricht. Aufgrund ihrer Größe kühlt sie auch gut runter wenn man z. Bsp. nicht vorgekühlte Getränke hinein stellt (klar das dauert dann etwas länger – logisch) Ich bin mit meinen dafür genutzten Bedingungen mehr als zu frieden. Sie steht im Kofferraum und ist SEHR lauf-leise! --- und wenn dann noch Mugge läuft und die Fahrgeräusche sich bemerkbar machen ... vergisst man fast das man kalte Getränke an Bord hat.

Diese Elektrische Kühltruhe ist eine der besten mit ca. 20°C unter unter Umgebung. Im Maximalen Kühlmodus erreicht sie bei einer Umgebungstemperatur von 25°C leer 7°C und im Eco-Modus eine Temperatur von stabilen 10°C. Sie ist sehr laufruhig, man hört sie nur bei totaler Stille. Die Qualität der Truhe ist auch sehr Gut... Keine Ecken und Kanten, alles glatt. Die Kälte-Isolierung der Truhe ist etwa vergleichbar mit einem Kühlschrank (hält die Kälte sehr gut).

APEMAN Full HD 1080P Dashcam

Foto: amazon

Sobald die Zündung angeht, zeichnet die Kamera auf. Geht die Zündung aus, endet die Aufnahme. Man kann also alle Fahrten aufnehmen, bis die Karte voll ist, dann werden die ältesten Aufnahmen überschrieben. Je nach gewählter Auflösung passt unterschiedlich viel auf die 32 GB Karte. In Full hd vergehen etwas über 5 Stunden, bis mit dem Überschreiben begonnen wird. Mit geringerer Auflösung passt entsprechend mehr drauf. Dieses Produkt bietet maximal FHD 1080P Auflösung für Video und 4032 x 3024 für Foto. Das reicht für gute Video- und Bildqualität. Das 170 Grad Weitwinkel-Objektiv hat hat eine 6G Linse für eine bessere Lichtausbeute, Es nimmt laut Hersteller kristallklare Videos auf.

Der Deal läuft noch bis Dienstag 17. Juli 23:59 Uhr.

statt 49,95 € 34,99 € 30% Angebot bei Amazon ansehen

Das sagen die Käufer – Ich habe mir die Dashcam zugelegt und bin von ihrer Qualität sehr begeistert. Die Kamera macht einen hochwertigen Eindruck und wirkt gut verarbeitet. Für die KFZ Halterung werden zwei verschiedene Saugnäpfe mitgeliefert. Mit beiden ist die Kamera jeweils sehr gut fixiert und wackelt nicht, kann aber trotzdem noch aus der Halterung entnommen werden. Die Anschlüsse lassen sich auch noch in der Kfz-Halterung problemlos erreichen. Das mitgelieferte USB Kabel ist für normale Fahrzeuge lang genug, kann aber auch jederzeit durch ein normales Handy-Kabel am USB Anschluss des Fahrzeugs betrieben werden. Clever: Das mitgelieferte Netzteil bietet eine Leistung von 2,1 A und damit der Zigarattenanzünder nicht blockiert wird, befindet sich ein USB Anschluss im Zigarettenanschluss selber. Auf den Seiten der Kamera befinden sich mehrere Knöpfe für die Bedienung des Geräts. Viel muss man nicht einstellen, bei mir war die Auflösung direkt auf 1080p und die Kamera startet bei Aufladung automatisch und fängt an zu filmen.

Funktionen wie Parksensor o. ä. habe ich nicht getestet, da diese von mir nicht benutzt werden. Das Display liefert auch im Dunkeln gutes Bild und die Aufnahmen sind inkl. KFZ-Kennzeichen gut abzulesen. Aufgenommen wird auf einer MicroSD Karte bis 32 GB (nicht im Lieferumfang). Hierfür benutze ich eine aktuelle SanDisk 32 GB MicroSD Karte mit bis zu 95 MB/s. Die Kamera bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Aufnahmen direkt auf dem Display wiederzugeben oder zu löschen. Die Bedienungsanleitung ist leider ziemlich kurz ausgefallen, die Inbetriebnahme des Geräts sowie die Knöpfe sind allerdings fast selbsterklärend.

Needit PARK LITE 1411 Vollautomatische Parkscheibe mit Zulassung

Foto: amazon

Die elektronische Parkscheibe der Firma Needit verhindert laut Hersteller unnötige Strafzettel, wenn Parkzonen mit begrenzter Parkdauer übersehen werden. PARK LITE reagiert automatisch, sobald Sie Ihr Auto abstellen und stellt sich auf die nächste halbe Stunde nach der Ankunftszeit ein. (Beispiel: Bei Ankunft 09:08 Uhr stellt sich PARK LITE auf 09:30 Uhr ein) Vorteile der elektronischen Parkscheibe: – Kein Einstellen der Parkscheibe mehr nötig – Kompaktes Design – Digitale Zeitangabe – Extrem temperaturbeständig (-20°C bis +75°C) – Befestigung mit Klebepads an der Innenseite der Frontscheibe – Für Fahrzeuge aller Art geeignet – Mindestens 2 Jahre Batterielaufzeit (blinkende Diode bei Ende der Ladekapazität) – Zusätzlich mit PARK LITE APP von Needit für Apple- und Android-Geräte kombinierbar Attribute: Marke: Needit – Abmaße (LxBxH): 10,0 x 7,7 x 1,8 cm – Batterie (Knopfzelle): Typ CR-2450 – 3 Volt – Reaktionszeit, Parkmodus: ca. 20 Sekunden – Material: Kunststoff PARK LITE besitzt die Zulassung vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung unter Verweis auf Verordnung Nr. 219 zur Ausgestaltung von elektronischen Parkscheiben LA22/7332.5/7/2007968.

Der Deal läuft noch bis Dienstag 17. Juli 20:00 Uhr.

statt 23,50 € 19,04 € 19% Angebot bei Amazon ansehen

Das sagen die Käufer– Das Geld für die Elektronische Parkscheibe war sehr gut angelegt. Ich nutze die jetzt seit über einem halben Jahr und habe noch keine Probleme gehabt. Weder mit der „Parkscheibe“ noch mit Behörden etc. Bei der Montage sollte man sich unbedingt an die Anleitung halten, da bei falscher Verwendung die Parkscheibe nicht zulässig ist!

Das Gerät kam schnell, gut verpackt und mit gut verständlichen Instruktionen. Die Frontscheibe war schnell geputzt und mit dem beiliegenden Tuch gereinigt. Eine passende Stelle rechts unten wurde so gewählt, dass man die Batterie noch wechseln kann. Dann – während einer von außen draufsah – das Teil angedrückt und etwas gehalten. Es sitzt seit zwei Wochen und tut, was es soll. Einen Punkt Abzug gab ich, weil die Zahlen nicht so gut wie auf dem Foto zu lesen sind. Ob die Politessen dann bei Sonnenschein wirklich nahe genug gehen und mit der Hand Schatten spenden, um die Ankunftszeit zu lesen, muss man sehen. Ich vermute, dass sonst die Batterie keine zwei Jahre halten würde. Jedenfalls brauche ich jetzt nicht mehr überlegen, ob eine Parkscheibe nötig ist. Ich würde schon zum Kauf raten.

CTEK MXS 5.0 Vollautomatisches Ladegerät

Foto: amazon

Das CTEK MXS 5.0 ist ein robustes, kompaktes Batterieladegerät und Ladeerhaltungsgerät mit Mikroprozessorsteuerung. Dieses Ladegerät ist mehrfach preisgekrönt und dank vollautomatischem Ladeprogramm extrem leicht anzuwenden. Keine Fachkenntnis erforderlich. Der Lieferumfang enthält sowohl die traditionellen Krokodilklemmen als auch praktische Ringösen für Festanschluss. Regelmäßiges Laden von Fahrzeugbatterien mit dem MXS 5.0 Ladegerät von CTEK soll die Lebensdauer von Fahrzeugbatterien um bis zu Faktor 3 verbessern. Als einziger Anbieter auf dem deutschen Markt bietet CTEK 5 Jahre Garantie auf alle Ladegeräte (2 Jahre bei den professionellen Modellen). Passend zu Ihrem MXS 5.0 Ladegerät bietet CTEK auch praktisches Zubehör wie z.B. ein schützender Gummi-Bumper, Verlängerungskabel, Anschluss via Zigarettenanzünder, Wandaufhängung oder den „Battery Sense“-Monitor mit Smartphone Applikation zur Überwachung Ihrer Batterien. CTEK ist Pionier, laut eigenen Angaben weltweit führend in Sachen Batterie-Management und beliefert exklusiv die bekanntesten Automobil- sowie Motorradhersteller.

Das sagen die Käufer – Absolut positiv überrascht von diesem kleinen Teil. Autobatterien beim Daimler über Motorplus und Karosserie bei angeklemmter Batterie geladen. Alles Top. Eine AGM Motorrad Batterie mit 12V 18 Ah bei Einstellung PKW und AGM geladen, hat allerdings beim ersten Laden trotz 85 % Vorladung etwa 6 Stunden gedauert. Der Kundenservice, der im Übrigen hier sehr zu loben ist, hatte mir allerdings bereits auf Nachfrage mitgeteilt das dies bei AGM Batterien normal ist. Wenn innerhalb von 48 Std. das Laden noch immer bei Stufe 4 steht dann abklemmen und am nächsten Tag wiederholen. Das war's auch – Batterie sofort erkannt und auf Stufe 4 nochmal 2 Stunden geladen, dann war mein Akku auf 13,2 V und hält bis heute. Klasse Teil.

Ein super Ladegerät. Hab nach einem gesucht, mit dem ich meine leere Autobaterie wieder aufladen kann. Dieses hier habe ich dann aufgrund der ohnehin schon vielen positiven Bewertungen gewählt und bin selbst auch total begeistert davon. Ich habe es zwar bislang nur mit den Krokodilklemmen verwendet und noch nicht mit dem anderen Stecker, bin aber rundum zufrieden.

Der Deal läuft noch bis Montag 16. Juli 22:25 Uhr.



statt 89,99 € 52,98 € 41% Angebot bei Amazon ansehen

Castrol 57418 EDGE Motoröl Titanium FST 5W-30 LL

Foto: amazon

Heutige Motoren werden heißer und arbeiten unter höherem Druck als je zuvor, sagt Castrol. EDGE ist nach eigenen Angaben des Herstellers stärkste und modernste Motorenöl-Familie. Die so genannte Fluid Strength Technology stärke den Ölfilm und reduziert Metall-zu-Metall-Kontakte. Laut Castrol zeigte Edge bei einer Prüfung der Ölfilmfestigkeit in unterschiedlichen Motordrehzahlbereichen bis zu 40% reduzierte Metall-zu-Metall-Kontakte gegenüber einem führenden Wettbewerbsprodukt. Castrol schreibt: „Wir baten ein unabhängiges Labor, das Sortiment von Castrol EDGE Ölen mit unserem Ausdauertest zu prüfen. Dabei wurde nachgewiesen, dass Castrol EDGE unter maximaler Motorenbelastung 35% länger leistungsfähig blieb – im Vergleich zu einem führenden Wettbewerbsprodukt“.

Das sagen die Käufer – Bei meinem Auto stand der Ölwechsel vor der Tür. Da habe ich der Werkstatt gleich gesagt, dass ich das Öl selber besorge. Als ich das Öl hier kaufen wollte, ging ich auf Nummer sicher und probierte den Test direkt auf der Angebotsseite, ob das Öl auch geeignet für mein Auto ist. Komischerweise kam heraus, dass es nicht geeignet ist. Da ich mir ziemlich sicher war, dass ich dieses Öl immer für meinen Ölwechsel genutzt habe, hab ich kurzerhand meine Werkstatt angerufen und die teilten mir dann mit, dass auch dieses Öl hier geeignet ist. Also hab ich es gekauft und mein Auto läuft wieder wie eine 1. Also auch eine klare Kaufempfehlung für den Golf IV mit einem 1.4er Motor.

Macht genau das, was es soll, nicht mehr und nicht weniger. Zu technischen Details kann ich wenig sagen. Hat die nötige Qualifikation für meine Autos und kostet nur ein Teil des Öls aus der Fachwerkstatt.

Der Deal läuft noch bis Montag 16. Juli 22:40 Uhr.

statt 10,84 € 8,37 € 23% Angebot bei Amazon ansehen

Anker PowerDrive 2 Elite Kompaktes 24W Kfz Ladegerät

Foto: amazon

Hersteller Anker bezeichnet das PowerDrive 2 Elite als „das Optimale Dual Port Auto Ladegerät von Amerikas führender USB-Ladegerät-Marke“. Vorteile aus Herstellersicht: Hohe Ladeschwindigkeit und die so genannte PowerIQ Technologie. Sie erkennt verbundene Geräte und passt den Aufladeprozess für optimale Geschwindigkeit an. Ein passender Stecker und ein leuchtender LED Anschluss sollen das Gerät einfach in der Bedienung machen. Außerdem, so Anker, biete das so genannte MultiProtect-Sicherheitssystem Schutz vor Unfällen beim Aufladen.

Deal des Tages: Der Deal läuft noch bis Dienstag 17. Juli 23:59 Uhr.

statt 11,99 € 8,39 € 30% Angebot bei Amazon ansehen

Das sagen die Käufer – „Da ich Anker von früher kenne und um die Qualität der Produkte Bescheid weiß, habe ich mich für dieses Teil entschieden. Ich wurde nicht enttäuscht. Zu einem so kleinen Preis eine echt wertige Verarbeitung. Über das Design lässt sich streiten, mir gefällt es jedenfalls. Wenn man den Adapter ansteckt, werden die USB-Ports beleuchtet. Somit findet man sich auch zurecht, wenn es im Auto etwas dunkler sein sollte. Das entsprechende Ladekabel vorausgesetzt, erkannte der Adapter div. Schnellladeprotokolle, die Geräte wurden im Schnelllademodus aufgeladen.“

„Tut bislang das was es soll. Wie Strom aus der Steckdose. Mein Phone lädt mit Originalkabel 1%/min. Hiermit genauso. Die blaue Beleuchtung ist ausreichend, um im Dunkeln den Anschluss zu sehen und schwach genug um im Straßenverkehr nicht zu stören. Im Vergleich zu anderen 'Ladern' fühlt der hier sich auch sehr hochwertig an. Liegt auch am Gewicht. Bei dem Preis kann man gar nix falsch machen.“

AUTO-VOX M1 W Rückfahrkamera drahtlos

Foto: amazon

Das M1 W Einparkhilfsystem macht die sonst übliche, komplizierte Kabelverlegung überflüssig. Ein kabelloser Sender ermöglicht den einfacheren Einbau. Kamera auf das vorhandene Nummernschild montieren und Funksender anschließen soll genügen. Der Hersteller schreibt: „Verbinden Sie das rote Kabel des Senders mit dem Rückfahrlicht und das schwarze Kabel mit Masse. Stecken Sie das KFZ-Ladegerät an und installieren Sie den Monitor der Rückfahrkamera auf dem Armaturenbrett oder wie Sie möchten. 5 mm kleine Steckverbinder machen es einfach, die Kamera zu installieren. Sie brauchen keine Löcher für die Montage der Halterung bohren. Die Kamerahalterung verdeckt Ihr Nummernschild nicht. Dank 360°-Drehwinkel lässt sich der Monitor nach Wunsch verstellen“.

Deal des Tages: Der Deal läuft noch bis Dienstag 17. Juli 23:59 Uhr.

statt 74,99 € 51,99 € 32% Angebot bei Amazon ansehen

Das sagen die Käufer – Das Display bietet ein scharfes und klares Bild. Sehr praktisch finde ich die farblichen Markierungen, sodass man sofort sehen kann wo das Auto sich hinbewegen würde. Damit wird die Gefahr einer Kollision sehr stark minimiert. Zur Befestigung der Kamera hat man die Wahl, ob man sie festkleben oder schrauben möchte. Klebepads sind bereits montiert. Die Verbindung der Kamera und des Display findet per Funk statt, was ein langes und mühsames Verlegen von Kabeln quer durch den Innenraum erübrigt. Sie ist definitiv ihr Geld und die Zeit für die Montage wert.

Bei YouTube habe ich mir mit ein paar Videos dazu angeschaut und mich gleich an die Arbeit heran gemacht. Zwar habe ich die Kabeln etwas besser verlegt im Innenraum usw. als man es bei YouTube gesehen hatte. Aber mit allem drum und Dran war ich unter einer Std fertig mit allem. Und ich habe 2 linke Hände. Daher kann ich es jedem empfehlen, der schon immer mal eine Rückfahrkamera haben wollte / braucht in seinem Auto.

Dr. Wack CW1:100 Insekten-Entferner Gel

Foto: amazon

Entfernt laut Hersteller selbst hartnäckige Verschmutzungen. Das CW1:100 Insekten-Entferner Gel entferne vollständig und schnell alle Insektenreste von der Frontscheibe. Das Gel soll auch zur Reinigung im PKW-Frontbereich (z.B. Motorhaube, Stoßstange, Kühlergrill, Scheinwerfer und Kunststoff-Streuscheiben) geeignet sein. Es soll in der Anwendung sein, „da das Produkt durch die Super-Gel-Formel nicht abläuft und so besser einwirken kann“. Ideal als Vorreiniger für die Waschanlage oder für die Reinigung unterwegs.

Der Deal läuft noch bis Montag 16. Juli 21:10 Uhr.

statt 9,99 € 6,63 € 34% Angebot bei Amazon ansehen

Das sagen die Käufer – Ein Insektenreiniger ist meiner Meinung nach unerlässlich. Gerade bei langen Autobahn- oder Überlandfahrten bleibt es nicht aus, dass bei hoher Geschwindigkeit die Verschmutzung durch Insekten an Front und Außenspiegeln eintritt. Versucht man jetzt bei der Handwäsche diese zu entfernen, reibt man mit seinem Waschhandschuh hier nur ewig rum und bildet unnötige Kratzer. Bei Waschanlagennutzern werden die Insekten meist gar nicht richtig entfernt. Der CW1:100 ist KEIN Konzentrat. Das Mittel ist anwendungsfertig in der kleinen Sprühflasche. Entgegen der Meinung vieler anderer finde ich den Sprühmechanismus gelungen. Man muss nur darauf achten, dass man in einer gewissen Geschwindigkeit und Kraft den Hebel durchzieht. Dann zerstäubt der Strahl gut.

Das Gel lässt sich über den Sprühkopf als Strahl oder zerstäubt versprühen und so ist das Auftragen sehr einfach. Das Gel ist wirklich dickflüssig und läuft nur sehr langsam ab. Auch werden Insekten sehr gut angelöst und sind dann einfach mit dem Hochdruckreiniger zu entfernen oder von Hand mit einem Waschhandschuh beispielsweise. Allerdings habe ich nun den Eindruck, dass man schon bei vielen Insekten relativ viel von dem Gel braucht und somit die Flasche schnell leer ist. Ich habe so 6 bis 8 Auto-Frontschürzen behandeln können. Diese wurden dann auch wirklich großflächig eingesprüht. Den einen Stern Abzug gibt es, da die Flasche relativ klein ist und der Preis doch relativ hoch ist. Für mich ein tolles Produkt, wenn man sehr Lack-schonend die Insekten entfernen möchte!

EXZA HHOBD Bluetooth Torque Android Diagnosegerät

Foto: amazon

Das Diagnosegerät HHOBD BT Torque Android will der Hersteller so entwickelt haben, dass es leistungsstark und funktional, aber auch schnell und einfach anzuwenden ist. Alle Funktionen, die ein professionelles Diagnosegerät ausmachen – Fehlerspeicher auslesen und löschen, Sensor-Daten in Echtzeit, Details zu jeder Marke, fahrzeugspezifische Merkmale habe man in einem kompakten Gerät neu entwickelt und die Informationen für Smartphone, Tablet oder PC aufbereitet. Das HHOBD soll dank schnellerer Datenübertragung Sensor-Daten in Echtzeit anzeigen können. Von Abgaswerten über Öltemperatur und Motorauslastung bis hin zum Öldruck. Weitere Funktionen: Codieren (markenabhängig), Freeze Frame Daten, I/M Readiness (Bereitschaftstest) und ein Spritspartrainer.

Der Deal läuft noch bis Dienstag 17. Juli 13:15 Uhr.

statt 29,99 € 19,60 € 35% Angebot bei Amazon ansehen

Das sagen die Käufer – Dieser Bluetooth-Dongle ist besser verarbeitet, als der Preis vermuten lässt. Ließ sich in wenigen Augenblicken mit dem Handy koppeln. Was der Dongle dann genau kann, hängt von der Software ab, mit der man ihn ansteuert. Ich konnte problemlos den Fehlerspeicher auslesen und auch löschen (Torque Lite).

Die Verbindung geht sehr schnell nach dem Anschliesen. Mit der Passenden APP kann man alles anstellen. Ich benutz es nur zum Fehlerspeicher löschen und auslesen. Ich benutze die App Torque Lite (OBD2 & Car). Dauertest kann ich nicht beurteilen da ich es immer wieder entferne nach dem Gebrauch.

